Додано: Пон 11 сер, 2025 22:14

Цікаво, люди які ставлять завдання розробникам, пишуть код та тестують застосунок для клієнтів... Ці всі "продвинуті іннваційні та проФФесійні" "експерти" хоч на мить задумуються про те, як зробити застосунок нативно зрозумілим та зручним для користувачів?1. Чому базовий функціонал роботи з картками та рахунками, наприклад відкриття нового рахунку з карткою, схований за "зрозумілою" тільки розробникам іконкою, і може бути знайдений користувачами випадково, або тільки після звернення до підтримки?2. Це ж яку треба було мати хворобливу фантазію, щоб елементарний функціонал онлайн обміну валют аж з двома варіантами лімітів купівлі, на рахунок та на депозит зробити так бездарно?Навіщо на одному екрані давати курси валют, ліміти та використані ліміти по категоріям (поточний рахунок, депозит) які не зробити наприклад клікабельними для переходу на обмін, а всю логіку повісити на кнопку обміну, яка працює... трошки "по-дибільному"... оцінюючи величину ліміту для купівлі на поточний рахунок, і якщо він вище, то викидає опцію купівлі на депозит, якщо менше, то йде купівля на поточний і опції вибору на депозит немає... Невже ні в кого не виникло питання, що така реалізація накладає купу обмежень щодо функціоналу для клієнтів???Люди, зробіть клікабельними оті рядки з лімітами, або додайте туди радіокнопку для вибору куди купляти, щоб розвантажити оту кнопку купівлі яка у Вас відповідає ЗА ВСЕ та ще і відсікає можливість вибору, це дасть прозорість у роботі та інтуїтивно зрозумілий для Ваших користувачів інтерфейс і не буде створювати відчуття курсової роботи студентів...скопіюйте цим людям текст опису того неподобства, яке вони реалізували для клієнтів, може у людей хоча б краплина отієї професійної честі та совісті прокинеться... та вони перероблять хоча б маленьку частинку на клієнтоорієнтований підхід...