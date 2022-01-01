vasyatko написав:В старому додатку маю як кредитку так і "Зростаючий". З погашенням кредиту зі "Зростаючого" проблем нема.
В новому додатку кредитка наявна, але недороблена (висить напис, що історію дивиться в старому та відсутня інформація про ґрейс період і т.п.), "Зростаючого" теж нема, отже і перевести гроші з нього не вийде.
Добрий день!
Дякуємо за ваш відгук і за те, що поділилися своїми враженнями.
Інформацію про депозит "Зростаючий" в "MyRaif" Ви можете знайти у розділі "Депозити", у цьому ж розділі доступні поповнення та зняття коштів для цього рахунку.
Що стосується кредитних карток, погашення з депозиту наразі доступне тільки для карток "100 днів 2.0". Для інших карток ця можливість з'явиться після їх міграції до нового застосунку. Поки що Ви можете здійснювати такі погашення в нашому старому застосунку.
Ми цінуємо ваші коментарі, адже саме вони допомагають нам покращити сервіс. Сподіваємося, що незабаром ви зможете насолоджуватися усіма перевагами нового застоснку!
З повагою та турботою, фахівець Валерія.