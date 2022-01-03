|
Додано: Вів 19 сер, 2025 20:03
vasyatko написав:
В старому додатку маю як кредитку так і "Зростаючий". З погашенням кредиту зі "Зростаючого" проблем нема.
В новому додатку кредитка наявна, але недороблена (висить напис, що історію дивиться в старому та відсутня інформація про ґрейс період і т.п.), "Зростаючого" теж нема, отже і перевести гроші з нього не вийде.
Добрий день!
Дякуємо за ваш відгук і за те, що поділилися своїми враженнями.
Інформацію про депозит "Зростаючий" в "MyRaif" Ви можете знайти у розділі "Депозити", у цьому ж розділі доступні поповнення та зняття коштів для цього рахунку.
Що стосується кредитних карток, погашення з депозиту наразі доступне тільки для карток "100 днів 2.0". Для інших карток ця можливість з'явиться після їх міграції до нового застосунку. Поки що Ви можете здійснювати такі погашення в нашому старому застосунку.
Ми цінуємо ваші коментарі, адже саме вони допомагають нам покращити сервіс. Сподіваємося, що незабаром ви зможете насолоджуватися усіма перевагами нового застоснку!
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
Додано: Сер 20 сер, 2025 11:22
RaifHelp написав:
Інформацію про депозит "Зростаючий" в "MyRaif" Ви можете знайти у розділі "Депозити", у цьому ж розділі доступні поповнення та зняття коштів для цього рахунку.
Дякую, "ложечки знайшлися".
Додано: Чет 21 сер, 2025 10:08
RaifHelp
Коли плануєте ДіяКарту запускати?
Додано: Чет 21 сер, 2025 10:44
Boundless написав:
RaifHelp
Коли плануєте ДіяКарту запускати?
Хто ж тобі відповість тут
Питав у свого менеджера. Поки в планах на 2025 такого немає
Додано: Чет 21 сер, 2025 10:56
nickvp
Мені сказали, що над цим працюють.
Додано: Чет 21 сер, 2025 14:31
Сьогодні валютний курсопад, виявляється, що вдруге цього місяця.
Представнник Райфу, чому б не повідомляти про це напередодні, адже явно таке рішення приймалось не сьогодні зранку?
Додано: Чет 21 сер, 2025 14:36
Oberon написав:
Сьогодні валютний курсопад, виявляється, що вдруге цього місяця.
Стало дещевше?
