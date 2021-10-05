|
|
|
Райффайзен Банк
|
Додано: П'ят 22 сер, 2025 17:59
klug
Добрий день!
Дякуємо, що звернули увагу на зникнення відповіді. Ми отримали інформацію від підтримки форуму, що проводилися технічні роботи, які могли вплинути на цю ситуацію. Тому ми вже продублювали попередню відповідь.
З повагою та турботою, фахівець Альона.
-
Додано: Вів 26 сер, 2025 12:44
Вчора листа отримав про оновлення в обслуговуванні, зателефонував менеджеру і вона підтвердила - до кінця вересня старий додаток планують повністю відключити. Звісно, це Райф і ніхто нічого гарантувати не буде, але все одно цікаво.
Дія-картка - новини ті ж самі. Коротко - хрін вам, бо нам складно
Додано: Вів 26 сер, 2025 12:56
nickvp написав:
Вчора листа отримав про оновлення в обслуговуванні, зателефонував менеджеру і вона підтвердила - до кінця вересня старий додаток планують повністю відключити. Звісно, це Райф
- хрін вам, бо нам складно
та ладно. Кредо за один уікенд все зробив
1
Додано: Вів 26 сер, 2025 15:35
nickvp
Добрий день!
Щодо закриття старого застосунку не варто турбуватися, адже це станеться лише тоді, коли «MyRaif» буде повністю готовий і функціональний. Ми прагнемо забезпечити плавний перехід, тому старий додаток залишатиметься доступним до тих пір, поки нова платформа не надасть усі необхідні можливості для комфортного користування. Ваш досвід є нашим пріоритетом, і ми робимо все можливе, щоб забезпечити безперебійну роботу та зручність для всіх користувачів.
Щодо "Дія.Картка", спеціалісти Райфу працюють над можливістю впровадження послуги в Банку. Коли картка стане доступною до відкриття, Ви побачити це в застосунку "Дія" та в застосунку "MyRaif"
З повагою та турботою, фахівець Альона.
Додано: Вів 02 вер, 2025 20:23
RaifHelp
В підтримці написали, що при наявності преміум пакета, кількість категорій для кешбека більше. А можна дізнатися як саме? Більше категорій для вибору, чи понад 2 категорії можна вибрати?
