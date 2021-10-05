Дякуємо, що звернули увагу на зникнення відповіді. Ми отримали інформацію від підтримки форуму, що проводилися технічні роботи, які могли вплинути на цю ситуацію. Тому ми вже продублювали попередню відповідь.
Вчора листа отримав про оновлення в обслуговуванні, зателефонував менеджеру і вона підтвердила - до кінця вересня старий додаток планують повністю відключити. Звісно, це Райф і ніхто нічого гарантувати не буде, але все одно цікаво. Дія-картка - новини ті ж самі. Коротко - хрін вам, бо нам складно
Щодо закриття старого застосунку не варто турбуватися, адже це станеться лише тоді, коли «MyRaif» буде повністю готовий і функціональний. Ми прагнемо забезпечити плавний перехід, тому старий додаток залишатиметься доступним до тих пір, поки нова платформа не надасть усі необхідні можливості для комфортного користування. Ваш досвід є нашим пріоритетом, і ми робимо все можливе, щоб забезпечити безперебійну роботу та зручність для всіх користувачів. Щодо "Дія.Картка", спеціалісти Райфу працюють над можливістю впровадження послуги в Банку. Коли картка стане доступною до відкриття, Ви побачити це в застосунку "Дія" та в застосунку "MyRaif"
У мене Престиж, пропонують вибрати 2 кат з 6 наявних
Amethyst то я помилився. Зараз перевірив, в підтримці писали про "нові категорії кешбеку в MyRaif" для Преміум пакета. Але все одно цікаво, що малось на увазі. У Вас бачу категорії дещо інші, ніж у мене на базових умовах, але різниці особливої немає.
Arbitr Добрий день! Щоб запропонувати найбільш вигідні варіанти для отримання кешбеку, ми враховуємо інтереси та звички наших клієнтів. Категорії для отримання кешбеку визначаються індивідуально, на основі вподобань у купівлі товарів або оплаті послуг. Оновлення категорій відбувається щомісяця 1 числа. Ми інформуємо про початок нового місяця, щоб Ви не пропустили можливість обрати новенькі категорії кешбеку вчасно. Переглянути доступні для Вас категорії можливо в застосунку "MyRaif" у розділі "Кешбек". З повагою і турботою, фахівець Інна.
В мене на продукти в цьому місяці 2,5%. Пакет також "престиж", так що очевидно не від пакету залежить