Amethyst
nickvp
А що вплинуло на вибір пакета Престиж?
Які для вас в ньому переваги?
Додано: Сер 03 вер, 2025 16:56
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:24
Arbitr
Добрий день!
Преміальне обслуговування не впливає на категорії кешбеку. Кожен клієнт отримує унікальні категорії, які формуються з урахуванням Ваших звичок, вподобань та можливих напрямків витрат. Ми прагнемо забезпечити максимально персоналізований досвід для Вас!
З повагою та турботою, фахівець Альона.
