Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:56

Amethyst
nickvp
А що вплинуло на вибір пакета Престиж?
Які для вас в ньому переваги?
Arbitr
 
Повідомлень: 385
З нами з: 07.11.08
Подякував: 70 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:24

Arbitr
Добрий день!

Преміальне обслуговування не впливає на категорії кешбеку. Кожен клієнт отримує унікальні категорії, які формуються з урахуванням Ваших звичок, вподобань та можливих напрямків витрат. Ми прагнемо забезпечити максимально персоналізований досвід для Вас!

З повагою та турботою, фахівець Альона.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 245
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
 
