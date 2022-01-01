RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 16:56

Amethyst
nickvp
А що вплинуло на вибір пакета Престиж?
Які для вас в ньому переваги?
Arbitr
 
Повідомлень: 385
З нами з: 07.11.08
Подякував: 71 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:24

Arbitr
Добрий день!

Преміальне обслуговування не впливає на категорії кешбеку. Кожен клієнт отримує унікальні категорії, які формуються з урахуванням Ваших звичок, вподобань та можливих напрямків витрат. Ми прагнемо забезпечити максимально персоналізований досвід для Вас!

З повагою та турботою, фахівець Альона.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 245
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:27

RaifHelp

маю дебетову картку Райф-АТБ (ви наче перші її випустили із поточного зоопарку АТБ карток!)

підкажіть будь ласка -
які є методи отримання кредитної картки яка буде приймати участь в програмі кешбеку від банку?

в додатку такої опції не знайшов
greenozon
 
Повідомлень: 16760
З нами з: 01.06.14
Подякував: 584 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:42

  Arbitr написав:Amethyst
nickvp
А що вплинуло на вибір пакета Престиж?
Які для вас в ньому переваги?

Наявність свого менеджера (питання до неї в мене не часто виникають, але все одно вони бувають. Рівень розуміння трохи вищий за звичайну підтримку), колись ще була відсутність 2% за зняття готівки за кордоном. але зараз це не актуально. Колись ще думав скористуватися хоча б раз послугою віддаленої медицини, але так і не скористався. Відвідування бізнес-залів також поки не актуально.. Самі умови пакету по безкоштовності дуже прості, тому хай буде. Так би мовити "їсти не просить"
nickvp
 
Повідомлень: 537
З нами з: 16.10.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 270271272273
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 147, 148, 149
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1483 692715
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 вер, 2025 16:48
wolt450
Агропросперіс Банк 1 ... 16, 17, 18
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 14:06
176 91537
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 вер, 2025 20:15
nord
Банк Глобус 1 ... 183, 184, 185
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1842 794737
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 вер, 2025 19:06
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.