Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 11:35

RaifHelp, чому ваша аппка показує картки додаткову миттєву й основну Gold однаковими зображеннями (за винятком цифр, звісно)? ДУЖЕ незручно
flysoulfly
 
Повідомлень: 5987
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 12:22

flysoulfly Добрий день!
У тарифній моделі "Райфкартка" можна відкрити кілька типів карток: звичайну Visa, Visa Fishka та Visa АТБ. Кожен тип картки має свій унікальний дизайн, і якщо у Вас відкрито кілька карток одного типу, їх дизайн буде однаковим.
Звертаємо увагу, що картки Visa АТБ та Visa Fishka, окрім відмінного дизайну, мають свої переваги. Visa АТБ надає можливість отримувати спеціальні пропозиції та знижки на товари в магазинах АТБ. Visa Fishka дозволяє накопичувати бали за покупки на АЗК ОККО, які можна використовувати для зменшення вартості наступних покупок або отримання винагород.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до чату в застосунку ("Навушники" - "Написати в чат").
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 250
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 10:34

Re: Райффайзен Банк

маю кредитку 100 днів. й не знайшов опції поповнити картку в новому додатку MyRaif. її немає чи де її шукати?

дякую
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9743
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1647 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
