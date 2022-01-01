|
Райффайзен Банк
Додано: Чет 11 вер, 2025 18:20
RaifHelp написав: Shaman написав:
перепитаю - зникнення розділу - це ознака, що кредит погашено?
бо умови зарахування грошей відправлених з карток інших банків бувають різні. й раніше Райф день в день не зараховував.
Так, все правильно, якщо цей розділ зник - зарахування коштів враховано системою та кредитну картку погашено.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
дякую
але побажання від клієнта - було б зручніше, щоб він не щезав, а просто писав - заборгованості немає - як було в старому додатку.
-
