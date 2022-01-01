Відкрив в додатку карту, під час відкриття була пропозиція замовити пластик с отриманням у відділенні, або через Нову пошту, пропозицію пропустив. Питання а як зараз замовити пластик, бо в меню карти не бачу відповідного меню? Тільки через чат?
Arbitr Добрий день! Замовити фізичну картку до існуючого рахунку можна звернувшись до чату в "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Доставка фізичної іменної картки доступна у відділення Банку, Нову Пошту або до поштомату. Не іменну картку можна отримати відразу, звернувшись до відділення Банку: https://raiffeisen.ua/viddilennya . Також хочемо підкреслити, що безпека клієнтів і працівників є нашим пріоритетом. Тому під час повітряної тривоги ми призупиняємо роботу відділень, щоб забезпечити максимальний захист. Якщо є додаткові питання, просимо написати в чат застосунку. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
й ще таке питання. Раніше Райф в старому додатку операції відображав по даті проведення по рахунку. у відповіді вище прозвучало - після переходу в новий додаток MyRaif. й дійсно бачу проводки день в день - що по погашенню кредиту, що по оплаті кредиткою.
Чи можна це зрозуміти, що Райф перейшов обліковувати операції як Приват, Моно - по даті операції - для спрощення для клієнтів?