Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 273274275276

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 18:20

  RaifHelp написав:
  Shaman написав:перепитаю - зникнення розділу - це ознака, що кредит погашено?

бо умови зарахування грошей відправлених з карток інших банків бувають різні. й раніше Райф день в день не зараховував.

Так, все правильно, якщо цей розділ зник - зарахування коштів враховано системою та кредитну картку погашено.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.

дякую
але побажання від клієнта - було б зручніше, щоб він не щезав, а просто писав - заборгованості немає - як було в старому додатку.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9801
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:40

Re: Райффайзен Банк

  Shaman написав:дякую
але побажання від клієнта - було б зручніше, щоб він не щезав, а просто писав - заборгованості немає - як було в старому додатку.

Вітаємо!
Вдячні Вам за зворотній зв'язок, зафіксували цю пропозицію.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 256
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:28

Відкрив в додатку карту, під час відкриття була пропозиція замовити пластик с отриманням у відділенні, або через Нову пошту, пропозицію пропустив.
Питання а як зараз замовити пластик, бо в меню карти не бачу відповідного меню?
Тільки через чат?
Arbitr
 
Повідомлень: 389
З нами з: 07.11.08
Подякував: 75 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:29

Arbitr Добрий день!
Замовити фізичну картку до існуючого рахунку можна звернувшись до чату в "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Доставка фізичної іменної картки доступна у відділення Банку, Нову Пошту або до поштомату. Не іменну картку можна отримати відразу, звернувшись до відділення Банку: https://raiffeisen.ua/viddilennya .
Також хочемо підкреслити, що безпека клієнтів і працівників є нашим пріоритетом. Тому під час повітряної тривоги ми призупиняємо роботу відділень, щоб забезпечити максимальний захист.
Якщо є додаткові питання, просимо написати в чат застосунку.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 256
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 20:52

Re: Райффайзен Банк

й ще таке питання. Раніше Райф в старому додатку операції відображав по даті проведення по рахунку. у відповіді вище прозвучало - після переходу в новий додаток MyRaif. й дійсно бачу проводки день в день - що по погашенню кредиту, що по оплаті кредиткою.

Чи можна це зрозуміти, що Райф перейшов обліковувати операції як Приват, Моно - по даті операції - для спрощення для клієнтів?

Дякую
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9801
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 21:19

Re: Райффайзен Банк

  Shaman написав:Чи можна це зрозуміти, що Райф перейшов обліковувати операції як Приват, Моно - по даті операції - для спрощення для клієнтів?
ну ви ж можете створити Виписку і в новому заст-ку. Побачите, що оплата товару проводиться на +2..3дн. А р2р-перекази, що прийшли до 18:00 -- поточним днем
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6679
З нами з: 05.05.21
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 21:23

  Amethyst написав:
  Shaman написав:Чи можна це зрозуміти, що Райф перейшов обліковувати операції як Приват, Моно - по даті операції - для спрощення для клієнтів?
ну ви ж можете створити Виписку і в новому заст-ку. Побачите, що оплата товару проводиться на +2..3дн. А р2р-перекази, що прийшли до 18:00 -- поточним днем

але період кредиту почало відраховувати відразу)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9801
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 21:34

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Shaman написав:Чи можна це зрозуміти, що Райф перейшов обліковувати операції як Приват, Моно - по даті операції - для спрощення для клієнтів?
ну ви ж можете створити Виписку і в новому заст-ку. Побачите, що оплата товару проводиться на +2..3дн. А р2р-перекази, що прийшли до 18:00 -- поточним днем

але період кредиту почало відраховувати відразу)

А як, коли, о котрій годині гасили?
Лічильник шарового обслуг-я теж швидше оновлюється ))
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6679
З нами з: 05.05.21
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
  #<1 ... 273274275276
Форум:
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

