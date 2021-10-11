RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 12:41

Shaman
Добрий день!
Ми працюємо над вдосконаленням своїх сервісів, тому наразі якщо Ви погашаєте кредитку по номеру карти, то платіж дійсно потрапляє до виписки в дату надходження коштів. При здійсненні операції за номером рахунку, також діє така ж схема.
Щодо розрахунків, то платіж опрацьовується тоді, коли сервіс, надішле до Банку остаточний запит на списання коштів.
Робимо все, щоб зробити максимально зручними наші послуги.

З повагою та турботою, фахівець Альона
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 257
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:16

У фін. мона. закінчилися кандидати на бан, тому викотили замануху.

Зображення
Зображення
Це відділ маркетингу тиждень після Дня військової розвідки чи Дня підприємця відходив?

Хто буде казати, що то Ґуґл час останньої індексації/зміни сторінки показує, то email теж сьогодні прийшов. Що саме банка розуміє під "LED-лампою" ніде в умовах не знайшов. Враховуючи, що акція з АТБ, то LED-лампа може перетворитися і на LED-лампочку, хоча на малюку ніби настільна.
klug
 
Повідомлень: 8916
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:34

  klug написав:У фін. мона. закінчилися кандидати на бан, тому викотили замануху.

Зображення
Зображення
Це відділ маркетингу тиждень після Дня військової розвідки чи Дня підприємця відходив?

Хто буде казати, що то Ґуґл час останньої індексації/зміни сторінки показує, то email теж сьогодні прийшов. Що саме банка розуміє під "LED-лампою" ніде в умовах не знайшов. Враховуючи, що акція з АТБ, то LED-лампа може перетворитися і на LED-лампочку, хоча на малюку ніби настільна.

В умовах акції, в додатку атб
3.1. Подарунками Акції є Настільна лампа LED ALT-793W, 5 Вт, 4500К, USB. З акумулятором 1200mAh. Біла, Luna Home.

3.2. Подарунковий Фонд обмежений і складає 3000 Настільних ламп LED ALT-793W, 5 Вт, 4500К, USB. З акумулятором 1200mAh. Білого кольору, Luna Home на весь період акції.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3658
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:56

  novichok написав:В умовах акції, в додатку атб
3.1. Подарунками Акції є Настільна лампа LED ALT-793W, 5 Вт, 4500К, USB. З акумулятором 1200mAh. Біла, Luna Home.

Дякую ні на сайті, ні на пошті детальних правил я не знайшов. У застосунок нічого не приходило.
klug
 
Повідомлень: 8916
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
1
4
