Shaman Добрий день! Ми працюємо над вдосконаленням своїх сервісів, тому наразі якщо Ви погашаєте кредитку по номеру карти, то платіж дійсно потрапляє до виписки в дату надходження коштів. При здійсненні операції за номером рахунку, також діє така ж схема. Щодо розрахунків, то платіж опрацьовується тоді, коли сервіс, надішле до Банку остаточний запит на списання коштів. Робимо все, щоб зробити максимально зручними наші послуги.
У фін. мона. закінчилися кандидати на бан, тому викотили замануху.
Це відділ маркетингу тиждень після Дня військової розвідки чи Дня підприємця відходив?
Хто буде казати, що то Ґуґл час останньої індексації/зміни сторінки показує, то email теж сьогодні прийшов. Що саме банка розуміє під "LED-лампою" ніде в умовах не знайшов. Враховуючи, що акція з АТБ, то LED-лампа може перетворитися і на LED-лампочку, хоча на малюку ніби настільна.
В умовах акції, в додатку атб 3.1. Подарунками Акції є Настільна лампа LED ALT-793W, 5 Вт, 4500К, USB. З акумулятором 1200mAh. Біла, Luna Home.
3.2. Подарунковий Фонд обмежений і складає 3000 Настільних ламп LED ALT-793W, 5 Вт, 4500К, USB. З акумулятором 1200mAh. Білого кольору, Luna Home на весь період акції.
Вчора пізно увечері розмовляв із менеджером і вона сказала, що учора (відповідно до сьогодні це вже позавчора) в них була нарада, на якій озвучили новину про Дія-картку - планують реалізувати в IV кварталі цього року У світлі 0.2% від укргазу воно вже виглядає не як дуже нагальне, але інколи такі варіанти також будуть у нагоді
Тут менеджери дзвонять побажати солодких снів? В якому з пакетів така послуга?
Коли спілкуєшся з людиною часто і привітно, то тоді інколи можна розмовляти і не в робочий час. І всім нам відомо, що це залежить не від пакету Головне не зловживати P.S. З урахуванням відміни 0,2 комісії все виглядає дуже непогано
ukr0014959 написав:Для 100 днів, 0,2% то нічого
Якийсь зовсім скажімо так "не свинорильський підхід".. Якщо можна спробувати уникнути навіть 0,2 відсотки комісії і при цьому не витратити купу часу, то волію її все ж не платити. При КЛ 300к це 600 грн комісії... А якщо 500к, то і вся тисяча.