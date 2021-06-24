|
Додано: П'ят 19 вер, 2025 22:34
klug написав:
зайву 1000 на АТБ страшно закинути,
і це при білих
доходах.
"...белые пришли - грабют!.." ©
flysoulfly
Повідомлень: 5994
З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1907 раз.
- Подякували: 330 раз.
Додано: Пон 22 вер, 2025 10:31
klug написав:
Ніби гілки різних банків. Тут і зайву 1000 на АТБ страшно закинути, і це при білих доходах.
якщо є якийсь преміум пакет, то поспілкуйся з менеджером. Особисто в мене доки прийняли, ліміт індивідуальний на перекази встановили, при зарахуванні коштів за ОВДП питання від фінмона були лише перший раз..
Правда, можливо ще грає роль зарплатний проект в банку
Хоча... Саме фінмону цей проект до одного місця, а от ОК-7 саме те
nickvp
Повідомлень: 543
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 70 раз.
Додано: Вів 23 вер, 2025 12:42
Райф зробив мегафічу у новому застосунку - пошук банкоматів з валютою (USD)
. Наразі показує список з 7-и штук на всю Україну
klug
Повідомлень: 8921
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1258 раз.
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:58
klug написав:
Райф зробив мегафічу у новому застосунку - пошук банкоматів з валютою (USD)
. Наразі показує список з 7-и штук на всю Україну
І ті банкомати називаються відділеннями?
Boundless
Повідомлень: 2321
З нами з: 12.02.08
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 147 раз.
Додано: Вів 23 вер, 2025 19:38
Boundless написав:
І ті банкомати називаються відділеннями?
У тому, що банкомат стоїть у зоні самообслуговування відділяння нічого дивного намає. Чи ви натякаєте, що у тих відділення валюту цілодобово видає каса? Найближчий "касомат" далеченько від мене, тому не можу особисто перевірити, ні як працює, ні що видає.
klug
Повідомлень: 8921
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1258 раз.
Додано: Вів 23 вер, 2025 19:49
klug написав: Boundless написав:
І ті банкомати називаються відділеннями?
У тому, що банкомат стоїть у зоні самообслуговування відділяння нічого дивного намає. Чи ви натякаєте, що у тих відділення валюту цілодобово видає каса? (...)
Подозреваю, что имеется в виду, что валютные банкоматы НБУ/Гонтарева как в 2015 году запретил, так до сих пор не распретил
Driver
Повідомлень: 454
З нами з: 13.06.16
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 29 раз.
Додано: Вів 23 вер, 2025 20:50
Схоже, що відкриття АТБ картки добре впливає на кредитний скоринг.
Arbitr
Повідомлень: 390
З нами з: 07.11.08
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 35 раз.
Driver написав: klug написав: Boundless написав:
І ті банкомати називаються відділеннями?
У тому, що банкомат стоїть у зоні самообслуговування відділяння нічого дивного намає. Чи ви натякаєте, що у тих відділення валюту цілодобово видає каса? (...)
Подозреваю, что имеется в виду, что валютные банкоматы НБУ/Гонтарева как в 2015 году запретил, так до сих пор не распретил
Подозревать вы можете что угодно. Однако это не отменяет того факта что райф делал рассылку в которой утверждалось что такие банкоматы уже функциклируют в частности во Львове. На красном человек разместил скрин такой рассылки. Так что я подозреваю что такие банкоматы от райфа в Украине имеют место быть
WallNutPen
Повідомлень: 1454
З нами з: 08.06.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 452 раз.
