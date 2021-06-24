RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 275276277278

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 22:34

  klug написав: зайву 1000 на АТБ страшно закинути,
і це при білих доходах.
"...белые пришли - грабют!.." ©
flysoulfly
 
Повідомлень: 5994
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1907 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 10:31

  klug написав:Ніби гілки різних банків. Тут і зайву 1000 на АТБ страшно закинути, і це при білих доходах.

якщо є якийсь преміум пакет, то поспілкуйся з менеджером. Особисто в мене доки прийняли, ліміт індивідуальний на перекази встановили, при зарахуванні коштів за ОВДП питання від фінмона були лише перший раз..
Правда, можливо ще грає роль зарплатний проект в банку :mrgreen: Хоча... Саме фінмону цей проект до одного місця, а от ОК-7 саме те
nickvp
 
Повідомлень: 543
З нами з: 16.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 12:42

Райф зробив мегафічу у новому застосунку - пошук банкоматів з валютою (USD) :shock: . Наразі показує список з 7-и штук на всю Україну :o
klug
 
Повідомлень: 8922
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 17:58

  klug написав:Райф зробив мегафічу у новому застосунку - пошук банкоматів з валютою (USD) :shock: . Наразі показує список з 7-и штук на всю Україну :o

І ті банкомати називаються відділеннями?
Boundless
 
Повідомлень: 2321
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 19:38

  Boundless написав:І ті банкомати називаються відділеннями?

У тому, що банкомат стоїть у зоні самообслуговування відділяння нічого дивного намає. Чи ви натякаєте, що у тих відділення валюту цілодобово видає каса? Найближчий "касомат" далеченько від мене, тому не можу особисто перевірити, ні як працює, ні що видає.
klug
 
Повідомлень: 8922
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 19:49

  klug написав:
  Boundless написав:І ті банкомати називаються відділеннями?

У тому, що банкомат стоїть у зоні самообслуговування відділяння нічого дивного намає. Чи ви натякаєте, що у тих відділення валюту цілодобово видає каса? (...)

Подозреваю, что имеется в виду, что валютные банкоматы НБУ/Гонтарева как в 2015 году запретил, так до сих пор не распретил
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 454
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 20:50

Схоже, що відкриття АТБ картки добре впливає на кредитний скоринг.
Востаннє редагувалось Arbitr в Вів 23 вер, 2025 22:44, всього редагувалось 2 разів.
Arbitr
 
Повідомлень: 390
З нами з: 07.11.08
Подякував: 75 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 22:08

  Driver написав:
  klug написав:
  Boundless написав:І ті банкомати називаються відділеннями?

У тому, що банкомат стоїть у зоні самообслуговування відділяння нічого дивного намає. Чи ви натякаєте, що у тих відділення валюту цілодобово видає каса? (...)

Подозреваю, что имеется в виду, что валютные банкоматы НБУ/Гонтарева как в 2015 году запретил, так до сих пор не распретил

Подозревать вы можете что угодно. Однако это не отменяет того факта что райф делал рассылку в которой утверждалось что такие банкоматы уже функциклируют в частности во Львове. На красном человек разместил скрин такой рассылки. Так что я подозреваю что такие банкоматы от райфа в Украине имеют место быть
WallNutPen
 
Повідомлень: 1454
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 03:53

Re: Райффайзен Банк

В Тернополі в центральному стоїть з великим оголошення ф. А-4 "тільки долари США". В перші дні менеджер чергувала біля нього і пенсіонерів відганяля, які пенсію хотіли зняти. Доречі казала, що заправляють емісійними
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 09:35

Re: Райффайзен Банк

А як знімати з рахунку? Треба додатково пакет валютний відкрити?
Кочевник
 
Повідомлень: 2509
З нами з: 16.02.17
Подякував: 402 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
