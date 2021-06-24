|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 вер, 2025 09:57
klug написав: Boundless написав:
І ті банкомати називаються відділеннями?
У тому, що банкомат стоїть у зоні самообслуговування відділяння нічого дивного намає. Чи ви натякаєте, що у тих відділення валюту цілодобово видає каса? Найближчий "касомат" далеченько від мене, тому не можу особисто перевірити, ні як працює, ні що видає.
То в мене ще стара версія додатка стояла і вибір валют був тільки при пошуку відділення, а не банкомата
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:34
Кочевник
Добрий день! Наразі в нашому Банку дійсно є валютні банкомати, де можливо зняти валюту саме з карткового рахунку. Якщо у Вас поточний рахунок без картки, то з нього зняття валюти можливе лише в касі.
Також, Ви можете у застосунку "MyRaif" відкрити картковий рахунок у валюти, для цього варто лише натиснути "Усі рахунки" та обрати "Відкрити картку". Далі звернувшись в чатик, можна замовити пластик.
Додатково надаємо адреси валютних банкоматів:
1. Печерське відділення №7 - м. Київ вул. Генерала Алмазова, 4а
2. Шевченківське відділення № 1 - м. Київ вул. Пирогова, 7-7б
3. Базове відділення - м. Одеса вул. В. Арнаутська, 72/74
4. Базове відділення - м. Полтава вул. Монастирська, 5а
5. Базове відділення - м. Івано-Франківськ вул. Незалежності, 19
6. Базове відділення - м. Тернопіль вул. Й. Сліпого, 8
7. Базове відділення - м. Львів вул. Матейка, 8
8. Центральне Кременчуське відділення - м. Кременчуг бул. Українського Відродження, 7
9. Відділення "Центральне" - м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 4-Д
10. Броварське відділення - м. Бровари бул. Незалежності, 2
З повагою та турботою, фахівець Альона
