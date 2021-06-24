|
Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Сер 24 вер, 2025 09:57
klug написав: Boundless написав:
І ті банкомати називаються відділеннями?
У тому, що банкомат стоїть у зоні самообслуговування відділяння нічого дивного намає. Чи ви натякаєте, що у тих відділення валюту цілодобово видає каса? Найближчий "касомат" далеченько від мене, тому не можу особисто перевірити, ні як працює, ні що видає.
То в мене ще стара версія додатка стояла і вибір валют був тільки при пошуку відділення, а не банкомата
Boundless
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:34
Кочевник
Добрий день! Наразі в нашому Банку дійсно є валютні банкомати, де можливо зняти валюту саме з карткового рахунку. Якщо у Вас поточний рахунок без картки, то з нього зняття валюти можливе лише в касі.
Також, Ви можете у застосунку "MyRaif" відкрити картковий рахунок у валюти, для цього варто лише натиснути "Усі рахунки" та обрати "Відкрити картку". Далі звернувшись в чатик, можна замовити пластик.
Додатково надаємо адреси валютних банкоматів:
1. Печерське відділення №7 - м. Київ вул. Генерала Алмазова, 4а
2. Шевченківське відділення № 1 - м. Київ вул. Пирогова, 7-7б
3. Базове відділення - м. Одеса вул. В. Арнаутська, 72/74
4. Базове відділення - м. Полтава вул. Монастирська, 5а
5. Базове відділення - м. Івано-Франківськ вул. Незалежності, 19
6. Базове відділення - м. Тернопіль вул. Й. Сліпого, 8
7. Базове відділення - м. Львів вул. Матейка, 8
8. Центральне Кременчуське відділення - м. Кременчуг бул. Українського Відродження, 7
9. Відділення "Центральне" - м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 4-Д
10. Броварське відділення - м. Бровари бул. Незалежності, 2
З повагою та турботою, фахівець Альона
RaifHelp
- Представник банку
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:34
Які тарифи будуть по тій валютній картці, яка відкривається в МійРайф? Цікавить комісія за зняття валюти і вартість обслуговування.
Кочевник
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:42
RaifHelp
Підкажіть, будь ласка, а який механізм заміни розміру КЛ за картою?
В інших банках клієнт в додатку може самостійно його змінювати у встановлених банком лімітах.
В який механізм у вас? Чи взагалі можливо зміна ліміту через підтримку, або відділення?
Arbitr
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:58
Кочевник
Детальні тарифи по картці можна переглянути за посланням - tariff-25062025.pdf ( сторінка 10)
Щодо плати за обслуговування то вона відсутня.
Комісія за зняття:
👉у банкоматах Райфу - 1%, мін. 1 USD/EUR, проте наразі діє акція, зняття без комісії до 31.10.2025 року
👉у касі Райфу - без комісії
👉у банкоматі іншого Банку в Україні - 1%, мін.1 USD/EUR
👉у банкоматі іншого Банку за кордоном - в залежності від тарифу, в якому відкрито гривневий рахунок: 1,25%, 1,5% або 2% від суми.
З повагою та турботою, фахівець Альона
RaifHelp
- Представник банку
Додано: Сер 24 вер, 2025 14:13
Arbitr
Добрий день!
Наразі по кредитній картці Ви можете лише подати заявку на зменшення кредитного ліміту. Це можливо зробити написавши в чат нашого застосунку "MyRaif".
Збільшення кредитного ліміту відбувається автоматично Банком, якщо є така можливість для Вас. Ви про це отримуєте інформування.
На жаль, поки, самостійно в застосунку змінити кредитний ліміт не можливо, але ми працюємо над такою можливістю. Сподіваємось у найближчому майбутньому зможемо це реалізувати💛
З повагою та турботою, фахівець Альона.
RaifHelp
- Представник банку
