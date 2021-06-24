|
Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Сер 24 вер, 2025 09:57
klug написав: Boundless написав:
І ті банкомати називаються відділеннями?
У тому, що банкомат стоїть у зоні самообслуговування відділяння нічого дивного намає. Чи ви натякаєте, що у тих відділення валюту цілодобово видає каса? Найближчий "касомат" далеченько від мене, тому не можу особисто перевірити, ні як працює, ні що видає.
То в мене ще стара версія додатка стояла і вибір валют був тільки при пошуку відділення, а не банкомата
Boundless
Повідомлень: 2323
З нами з: 12.02.08
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:34
Кочевник
Добрий день! Наразі в нашому Банку дійсно є валютні банкомати, де можливо зняти валюту саме з карткового рахунку. Якщо у Вас поточний рахунок без картки, то з нього зняття валюти можливе лише в касі.
Також, Ви можете у застосунку "MyRaif" відкрити картковий рахунок у валюти, для цього варто лише натиснути "Усі рахунки" та обрати "Відкрити картку". Далі звернувшись в чатик, можна замовити пластик.
Додатково надаємо адреси валютних банкоматів:
1. Печерське відділення №7 - м. Київ вул. Генерала Алмазова, 4а
2. Шевченківське відділення № 1 - м. Київ вул. Пирогова, 7-7б
3. Базове відділення - м. Одеса вул. В. Арнаутська, 72/74
4. Базове відділення - м. Полтава вул. Монастирська, 5а
5. Базове відділення - м. Івано-Франківськ вул. Незалежності, 19
6. Базове відділення - м. Тернопіль вул. Й. Сліпого, 8
7. Базове відділення - м. Львів вул. Матейка, 8
8. Центральне Кременчуське відділення - м. Кременчуг бул. Українського Відродження, 7
9. Відділення "Центральне" - м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 4-Д
10. Броварське відділення - м. Бровари бул. Незалежності, 2
З повагою та турботою, фахівець Альона
RaifHelp
- Представник банку
Повідомлень: 260
З нами з: 24.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:34
Які тарифи будуть по тій валютній картці, яка відкривається в МійРайф? Цікавить комісія за зняття валюти і вартість обслуговування.
Кочевник
Повідомлень: 2510
З нами з: 16.02.17
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 191 раз.
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:42
RaifHelp
Підкажіть, будь ласка, а який механізм заміни розміру КЛ за картою?
В інших банках клієнт в додатку може самостійно його змінювати у встановлених банком лімітах.
В який механізм у вас? Чи взагалі можливо зміна ліміту через підтримку, або відділення?
Arbitr
Повідомлень: 392
З нами з: 07.11.08
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 35 раз.
Додано: Сер 24 вер, 2025 12:58
Кочевник
Детальні тарифи по картці можна переглянути за посланням - tariff-25062025.pdf ( сторінка 10)
Щодо плати за обслуговування то вона відсутня.
Комісія за зняття:
👉у банкоматах Райфу - 1%, мін. 1 USD/EUR, проте наразі діє акція, зняття без комісії до 31.10.2025 року
👉у касі Райфу - без комісії
👉у банкоматі іншого Банку в Україні - 1%, мін.1 USD/EUR
👉у банкоматі іншого Банку за кордоном - в залежності від тарифу, в якому відкрито гривневий рахунок: 1,25%, 1,5% або 2% від суми.
З повагою та турботою, фахівець Альона
RaifHelp
- Представник банку
Повідомлень: 260
З нами з: 24.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
Додано: Сер 24 вер, 2025 14:13
Arbitr
Добрий день!
Наразі по кредитній картці Ви можете лише подати заявку на зменшення кредитного ліміту. Це можливо зробити написавши в чат нашого застосунку "MyRaif".
Збільшення кредитного ліміту відбувається автоматично Банком, якщо є така можливість для Вас. Ви про це отримуєте інформування.
На жаль, поки, самостійно в застосунку змінити кредитний ліміт не можливо, але ми працюємо над такою можливістю. Сподіваємось у найближчому майбутньому зможемо це реалізувати💛
З повагою та турботою, фахівець Альона.
RaifHelp
- Представник банку
Повідомлень: 260
З нами з: 24.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
Додано: Сер 24 вер, 2025 18:32
RaifHelp написав:
Збільшення кредитного ліміту відбувається автоматично Банком, якщо є така можливість для Вас. Ви про це отримуєте інформування.
2all Шановні клієнти банку, Вам банк за власною ініціативою, без Вашого погодження, збільшував кредитний ліміт?
Arbitr
Повідомлень: 392
З нами з: 07.11.08
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 35 раз.
Додано: Сер 24 вер, 2025 20:14
Arbitr написав: RaifHelp написав:
Збільшення кредитного ліміту відбувається автоматично Банком, якщо є така можливість для Вас. Ви про це отримуєте інформування.
2all Шановні клієнти банку, Вам банк за власною ініціативою, без Вашого погодження, збільшував кредитний ліміт?
Колись дружині підняли трохи, але то було давно. Зараз автоматично лише пропозиція кредитної карти надсилається у застосунку, але "щоб отримати ліміт понад 20 000 грн, завантажте Довідку ОК-5 із застосунку Дія після того, як вкажете потрібні дані"
Navegantes
Повідомлень: 434
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 115 раз.
