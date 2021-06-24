RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.4 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 09:42

  vasyatko написав:
  Arbitr написав:2all Шановні клієнти банку, Вам банк за власною ініціативою, без Вашого погодження, збільшував кредитний ліміт?

Під час вторгнення ліміт без узгодження було обрізано всім, потім в два етапи його поступово відновили до ліміту узгодженого під час відкриття, без жодних дій з мого боку.
Але ліміт при відкритті було обмежено з мого боку, банк думаю міг дати більше.


Щасливі люди, я вже не знаю, що зробити для ліміта
ukr0014959
 
Повідомлень: 524
З нами з: 05.01.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 10:03

  vasyatko написав:Але ліміт при відкритті було обмежено з мого боку, банк думаю міг дати більше.

Чому питання і виникло.
При відкритті карти, банк зазначив, що ліміт може бути до х грн, але в заяві, я зазначив меньше, а тепер гадаю, якщо буде потреба збільшити КЛ, виходить можливості вже не буде, і треба тільки чекати коли банк знову забажає збільшити КЛ.
Arbitr
 
Повідомлень: 393
З нами з: 07.11.08
Подякував: 77 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
