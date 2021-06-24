|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 вер, 2025 09:42
vasyatko написав: Arbitr написав:
2all Шановні клієнти банку, Вам банк за власною ініціативою, без Вашого погодження, збільшував кредитний ліміт?
Під час вторгнення ліміт без узгодження було обрізано всім, потім в два етапи його поступово відновили до ліміту узгодженого під час відкриття, без жодних дій з мого боку.
Але ліміт при відкритті було обмежено з мого боку, банк думаю міг дати більше.
Щасливі люди, я вже не знаю, що зробити для ліміта
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 524
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 25 вер, 2025 10:03
vasyatko написав:
Але ліміт при відкритті було обмежено з мого боку, банк думаю міг дати більше.
Чому питання і виникло.
При відкритті карти, банк зазначив, що ліміт може бути до х грн, але в заяві, я зазначив меньше, а тепер гадаю, якщо буде потреба збільшити КЛ, виходить можливості вже не буде, і треба тільки чекати коли банк знову забажає збільшити КЛ.
-
Arbitr
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 07.11.08
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|697680
|
Сер 24 вер, 2025 11:03
ВIВ
|
|79
|36763
|
Вів 23 вер, 2025 17:46
sens
|
|2299
|1158095
|
|