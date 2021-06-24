|
Райффайзен Банк
Додано: Чет 25 вер, 2025 09:42
vasyatko написав: Arbitr написав:
2all Шановні клієнти банку, Вам банк за власною ініціативою, без Вашого погодження, збільшував кредитний ліміт?
Під час вторгнення ліміт без узгодження було обрізано всім, потім в два етапи його поступово відновили до ліміту узгодженого під час відкриття, без жодних дій з мого боку.
Але ліміт при відкритті було обмежено з мого боку, банк думаю міг дати більше.
Щасливі люди, я вже не знаю, що зробити для ліміта
Додано: Чет 25 вер, 2025 10:03
vasyatko написав:
Але ліміт при відкритті було обмежено з мого боку, банк думаю міг дати більше.
Чому питання і виникло.
При відкритті карти, банк зазначив, що ліміт може бути до х грн, але в заяві, я зазначив меньше, а тепер гадаю, якщо буде потреба збільшити КЛ, виходить можливості вже не буде, і треба тільки чекати коли банк знову забажає збільшити КЛ.
Arbitr
Додано: Чет 25 вер, 2025 10:37
Arbitr написав: RaifHelp написав:
Збільшення кредитного ліміту відбувається автоматично Банком, якщо є така можливість для Вас. Ви про це отримуєте інформування.
2all Шановні клієнти банку, Вам банк за власною ініціативою, без Вашого погодження, збільшував кредитний ліміт?
Так, але думаю що це було автоматичне підвищення, бо змінився максимальний можливий розмір ліміту за карткою з 250 на 300
nickvp
Додано: Чет 25 вер, 2025 10:59
почему банк заблокировал счет и не смог адекватно объяснить свою причину, такого поведения.
JD2025
Додано: Чет 25 вер, 2025 13:43
JD2025 написав:
почему банк заблокировал счет и не смог адекватно объяснить свою причину, такого поведения.
На власний розсуд робити так можна, НБУ не забороняє
sens
Додано: Чет 25 вер, 2025 17:42
ukr0014959 Карти всі повідкривали?
Arbitr
Додано: Чет 25 вер, 2025 17:44
nickvp написав:
бо змінився максимальний можливий розмір ліміту за карткою з 250 на 300
Змінився КЛ за картою з 250 на 300к, чи який ліміт?
Arbitr
