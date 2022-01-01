RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 17:41

  angra написав:Коли в Райфі можна буде відкрити Діякарту ?
... шоби клієнти просто не вилазили з фінмону шолі?
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 20:10

Re: Райффайзен Банк

  angra написав:Коли в Райфі можна буде відкрити Діякарту ?

Добрий день!
Ми усвідомлюємо важливість впровадження послуги «Дія.Картка», адже вона дозволяє отримувати всі державні виплати на один рахунок. Тому плануємо додати можливість відкриття такої картки.
Наші фахівці вже працюють над її реалізацією в банку та для цього нам потрібно трохи часу. Як тільки можливість відкриття «Дія.Картка» стане доступною в Райфі, Ви зможете побачити це в застосунках «Дія» та «MyRaif».

З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 02:17

Re: Райффайзен Банк

Банк пропонує лише одну картку з кредитним лімітом, 100 2.0? Немає можливості оформити кредитний ліміт на діючу картку АТБ, наприклад?
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 09:39

Re: Райффайзен Банк

  Rebel написав:Банк пропонує лише одну картку з кредитним лімітом, 100 2.0? Немає можливості оформити кредитний ліміт на діючу картку АТБ, наприклад?

Добрий день!
Так, зараз доступне оформлення кредитної картки тільки у тарифі "100 днів 2.0". На дебетові рахунки (в тому числі, з карткою АТБ) оформлення кредитного ліміту, на жаль, неможливе.
Проте, у випадку наявності такої пропозиції Ви можете оформити кредит готівкою - це одноразова виплата фіксованої суми, ці кошти надійдуть на Вашу дебетову картку.

З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:29

Перекинувся (ну, як перекинувся - закрив старий, дочекався пропозиції і відкрив новий) з 2Кешбеки на 100ДнівПреміум 2.0. Були думки про збільшення ліміту, але залишили поки старий 300к. Якщо в когось вже є 500к, то чи не могли б написати як це відбувалося (можна в ПП, якщо не хочеться вигосити на загал) - можливо просто варто зачекати місяць чи два і банк підніме ліміт сам? Чи варто менеджеру нагадувати про себе час від часу?
P.S. Перекидувався після того як менеджер проконсультувалася що нова пропозиція буде із вірогідністю 99%
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 15:27

  RaifHelp написав:
  Rebel написав:Банк пропонує лише одну картку з кредитним лімітом, 100 2.0? Немає можливості оформити кредитний ліміт на діючу картку АТБ, наприклад?

Добрий день!
Так, зараз доступне оформлення кредитної картки тільки у тарифі "100 днів 2.0". На дебетові рахунки (в тому числі, з карткою АТБ) оформлення кредитного ліміту, на жаль, неможливе.
Проте, у випадку наявності такої пропозиції Ви можете оформити кредит готівкою - це одноразова виплата фіксованої суми, ці кошти надійдуть на Вашу дебетову картку.

З повагою і турботою, фахівець Валерія.


А raif 2.0 всім можна відкрити? Не бачу такої можливості в застосунку
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 17:51

Re: Райффайзен Банк

  nickvp написав:(ну, як перекинувся - закрив старий, дочекався пропозиції і відкрив новий)

А довго чекали?
Я з 100 днів на 100 днів в2 перехід місяця півтора чекав, хоча у відділені запевнювали, що на все про все пару тижнів.
