Додано: Чет 02 жов, 2025 17:41
Додано: Чет 02 жов, 2025 20:10
Добрий день!
Ми усвідомлюємо важливість впровадження послуги «Дія.Картка», адже вона дозволяє отримувати всі державні виплати на один рахунок. Тому плануємо додати можливість відкриття такої картки.
Наші фахівці вже працюють над її реалізацією в банку та для цього нам потрібно трохи часу. Як тільки можливість відкриття «Дія.Картка» стане доступною в Райфі, Ви зможете побачити це в застосунках «Дія» та «MyRaif».
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Додано: Вів 07 жов, 2025 02:17
Банк пропонує лише одну картку з кредитним лімітом, 100 2.0? Немає можливості оформити кредитний ліміт на діючу картку АТБ, наприклад?
Додано: Вів 07 жов, 2025 09:39
Добрий день!
Так, зараз доступне оформлення кредитної картки тільки у тарифі "100 днів 2.0". На дебетові рахунки (в тому числі, з карткою АТБ) оформлення кредитного ліміту, на жаль, неможливе.
Проте, у випадку наявності такої пропозиції Ви можете оформити кредит готівкою - це одноразова виплата фіксованої суми, ці кошти надійдуть на Вашу дебетову картку.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Додано: Сер 08 жов, 2025 11:29
Перекинувся (ну, як перекинувся - закрив старий, дочекався пропозиції і відкрив новий) з 2Кешбеки на 100ДнівПреміум 2.0. Були думки про збільшення ліміту, але залишили поки старий 300к. Якщо в когось вже є 500к, то чи не могли б написати як це відбувалося (можна в ПП, якщо не хочеться вигосити на загал) - можливо просто варто зачекати місяць чи два і банк підніме ліміт сам? Чи варто менеджеру нагадувати про себе час від часу?
P.S. Перекидувався після того як менеджер проконсультувалася що нова пропозиція буде із вірогідністю 99%
Додано: Сер 08 жов, 2025 15:27
А raif 2.0 всім можна відкрити? Не бачу такої можливості в застосунку
Додано: Сер 08 жов, 2025 17:51
Додано: Сер 08 жов, 2025 18:15
Добрий день!
Наразі оформлення кредитних продуктів в Райфі, в тому числі і карти "100 днів 2.0", можливо лише за умови наявності персональної пропозиції.
Якщо пропозицію у розділі "Кредити" в "MyRaif" не бачите - не засмучуйтеся, адже банк регулярно оновлює умови й кредитні програми. Як тільки пропозиція стане доступною, Ви зможете побачити її в мобільному застосунку. Сподіваємось, найближчим часом з’явиться саме та пропозиція, яку Ви чекаєте!
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Додано: Сер 08 жов, 2025 23:06
RaifHelp А що робити, якщо була сьогодні пропозиція, завантажив і довідку ОК-5 і все, так і не відкрилася.
Додано: Чет 09 жов, 2025 13:06
melkh
Добрий день!
Якщо Ви вже подали заявку на оформлення готівкового кредиту або кредитної картки та додали всі необхідні документи, рішення за заявкою має надійти найближчим часом.
У разі, якщо повідомлення не надійшло, то статус даної заявки Ви можете перевірити написавши до чату нашого застосунку "MyRaif", де оператори допоможуть та нададуть всю необхідну інформацію.
З повагою та турботою, фахівець Альона.
