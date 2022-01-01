RSS
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.3 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
12
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:50

  Arbitr написав:
  nickvp написав:(ну, як перекинувся - закрив старий, дочекався пропозиції і відкрив новий)

А довго чекали?
Я з 100 днів на 100 днів в2 перехід місяця півтора чекав, хоча у відділені запевняли, що на все про все піде пару тижнів.

Ні, недовго. 4 робочі дні. Я думав буде на головному екрані пропозіція і не побачив, так мені менеджер подзвонила, що пропозиція вже є у вкладці "Кредити"
nickvp
 
Повідомлень: 548
З нами з: 16.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:22

  nickvp написав: з 2Кешбеки на 100ДнівПреміум 2.0. Були думки про збільшення ліміту, але залишили поки старий 300к. Якщо в когось вже є 500к, то чи не могли б написати як це відбувалося

ліміти 300-500к тільки за те що відкрили Преміум?
чи ще й за те що є зп/депо/?
KVV
 
Повідомлень: 1456
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
