Додано: Чет 09 жов, 2025 14:50
Arbitr написав: nickvp написав:
(ну, як перекинувся - закрив старий, дочекався пропозиції і відкрив новий)
А довго чекали?
Я з 100 днів на 100 днів в2 перехід місяця півтора чекав, хоча у відділені запевняли, що на все про все піде пару тижнів.
Ні, недовго. 4 робочі дні. Я думав буде на головному екрані пропозіція і не побачив, так мені менеджер подзвонила, що пропозиція вже є у вкладці "Кредити"
Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:22
nickvp написав:
з 2Кешбеки на 100ДнівПреміум 2.0. Були думки про збільшення ліміту, але залишили поки старий 300к. Якщо в когось вже є 500к, то чи не могли б написати як це відбувалося
ліміти 300-500к тільки за те що відкрили Преміум?
чи ще й за те що є зп/депо/?
Додано: Нед 12 жов, 2025 10:06
RaifHelp написав:Кочевник
Добрий день!
Хотілося б звернути Вашу увагу, що умови кредитної картки, такі як відсоткова ставка, мінімальний платіж та дата розрахунку відсотків, залишаються без змін. У разі виникнення питань або потреба в уточненнях, будь ласка, звертайтеся до чату в застосунку і наші оператори з радістю Вас проконсультують.Ми також активно працюємо над розширенням функціоналу
"MyRaif", щоб уся необхідна інформація та можливості були доступні в одному місці.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Покращенці. Раніше для перевірки умов безкоштовності по кредитці Фішбек 2.0 достатньо було зайти в райф онлайн і подивитися відповідний пункт. Зараз треба пояснювати 20 хвилин тупому оператору, що внесення обов'язкового платежу не є умовою безкоштовності обслуговування кредитки.
20 хвилин на просте питання.
