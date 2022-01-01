RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.3 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
12
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:50

  Arbitr написав:
  nickvp написав:(ну, як перекинувся - закрив старий, дочекався пропозиції і відкрив новий)

А довго чекали?
Я з 100 днів на 100 днів в2 перехід місяця півтора чекав, хоча у відділені запевняли, що на все про все піде пару тижнів.

Ні, недовго. 4 робочі дні. Я думав буде на головному екрані пропозіція і не побачив, так мені менеджер подзвонила, що пропозиція вже є у вкладці "Кредити"
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:22

  nickvp написав: з 2Кешбеки на 100ДнівПреміум 2.0. Були думки про збільшення ліміту, але залишили поки старий 300к. Якщо в когось вже є 500к, то чи не могли б написати як це відбувалося

ліміти 300-500к тільки за те що відкрили Преміум?
чи ще й за те що є зп/депо/?
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 10:06

  RaifHelp написав:Кочевник Добрий день!
Хотілося б звернути Вашу увагу, що умови кредитної картки, такі як відсоткова ставка, мінімальний платіж та дата розрахунку відсотків, залишаються без змін. У разі виникнення питань або потреба в уточненнях, будь ласка, звертайтеся до чату в застосунку і наші оператори з радістю Вас проконсультують.
Ми також активно працюємо над розширенням функціоналу "MyRaif", щоб уся необхідна інформація та можливості були доступні в одному місці.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.

Покращенці. Раніше для перевірки умов безкоштовності по кредитці Фішбек 2.0 достатньо було зайти в райф онлайн і подивитися відповідний пункт. Зараз треба пояснювати 20 хвилин тупому оператору, що внесення обов'язкового платежу не є умовою безкоштовності обслуговування кредитки.
20 хвилин на просте питання.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 17:23

  Кочевник написав:
  RaifHelp написав:Кочевник Добрий день!
Хотілося б звернути Вашу увагу, що умови кредитної картки, такі як відсоткова ставка, мінімальний платіж та дата розрахунку відсотків, залишаються без змін. У разі виникнення питань або потреба в уточненнях, будь ласка, звертайтеся до чату в застосунку і наші оператори з радістю Вас проконсультують.
Ми також активно працюємо над розширенням функціоналу "MyRaif", щоб уся необхідна інформація та можливості були доступні в одному місці.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.

Покращенці. Раніше для перевірки умов безкоштовності по кредитці Фішбек 2.0 достатньо було зайти в райф онлайн і подивитися відповідний пункт. Зараз треба пояснювати 20 хвилин тупому оператору, що внесення обов'язкового платежу не є умовою безкоштовності обслуговування кредитки.
20 хвилин на просте питання.

В мене інша кредитка і тому можливо, що у вас інший кейс, але можу сказати, що все видно зараз в новому додатку і пункт меню прямо на головному екрані
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 20:38

nickvp в тебе по кредитці є умови безкоштовності? Що в тебе видно?
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 20:41

  Кочевник написав:nickvp в тебе по кредитці є умови безкоштовності? Що в тебе видно?

В мене 10 платежів. В новому не видно. В старому того рахунку вже немає...
