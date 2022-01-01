Відкриття нової картки відбувається згідно з пунктом 3.4 Правил обслуговування клієнтів Райфу. У деяких випадках Банк має право самостійно (без додаткової заяви клієнта) здійснити випуск платіжної картки на новий строк або у новому форматі - наприклад, у вигляді віртуальної картки. Це дозволяє забезпечити безперервність обслуговування та зручність користування продуктами Банку. За бажанням, Ви можете ознайомитись з повним текстом правил за посиланням:
Окрім цього, для нових клієнтів діє централізоване відкриття карток Visa Fishka Virtual та/або Visa ATB Virtual. Вони безкоштовні та хочемо поділитися з Вами їхніми перевагами:
Visa ATB – можливість отримувати спеціальні пропозиції та знижки на товари в магазинах АТБ;
Visa Fishka – отримання балів за розрахунки на АЗК ОККО, які можна використовувати для зменшення вартості наступних покупок або отримання винагород.
Якщо потрібна більш детальна консультація, можете написати до чату "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Наші оператори з радістю нададуть відповіді на всі питання.
З повагою і турботою, фахівець Інна.