Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.3 5 50
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
9
2- Погане. Некомпетентне.
16%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 12:13

NDV Добрий день!
Відкриття нової картки відбувається згідно з пунктом 3.4 Правил обслуговування клієнтів Райфу. У деяких випадках Банк має право самостійно (без додаткової заяви клієнта) здійснити випуск платіжної картки на новий строк або у новому форматі - наприклад, у вигляді віртуальної картки. Це дозволяє забезпечити безперервність обслуговування та зручність користування продуктами Банку. За бажанням, Ви можете ознайомитись з повним текстом правил за посиланням: https://raiffeisen.ua/storage/files/rules-25032025.pdf .
Окрім цього, для нових клієнтів діє централізоване відкриття карток Visa Fishka Virtual та/або Visa ATB Virtual. Вони безкоштовні та хочемо поділитися з Вами їхніми перевагами:
Visa ATB – можливість отримувати спеціальні пропозиції та знижки на товари в магазинах АТБ;
Visa Fishka – отримання балів за розрахунки на АЗК ОККО, які можна використовувати для зменшення вартості наступних покупок або отримання винагород.
Якщо потрібна більш детальна консультація, можете написати до чату "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Наші оператори з радістю нададуть відповіді на всі питання.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 275
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
