NDV Добрий день! Відкриття нової картки відбувається згідно з пунктом 3.4 Правил обслуговування клієнтів Райфу. У деяких випадках Банк має право самостійно (без додаткової заяви клієнта) здійснити випуск платіжної картки на новий строк або у новому форматі - наприклад, у вигляді віртуальної картки. Це дозволяє забезпечити безперервність обслуговування та зручність користування продуктами Банку. За бажанням, Ви можете ознайомитись з повним текстом правил за посиланням: https://raiffeisen.ua/storage/files/rules-25032025.pdf . Окрім цього, для нових клієнтів діє централізоване відкриття карток Visa Fishka Virtual та/або Visa ATB Virtual. Вони безкоштовні та хочемо поділитися з Вами їхніми перевагами: Visa ATB – можливість отримувати спеціальні пропозиції та знижки на товари в магазинах АТБ; Visa Fishka – отримання балів за розрахунки на АЗК ОККО, які можна використовувати для зменшення вартості наступних покупок або отримання винагород. Якщо потрібна більш детальна консультація, можете написати до чату "MyRaif" ("Навушники" - "Написати в чат"). Наші оператори з радістю нададуть відповіді на всі питання. З повагою і турботою, фахівець Інна.
В банке определенно работают дегенераты. Я не один год был клиентом банка как физлицо. В октябре меня начали атаковать звонками, чтобы я открыл счет как ФОП (ФОП практически сейчас не работает, живу за счет зарплаты). Я это объяснял, но меня так задолбали звонками (мол, все бесплатно, откройте, пусть будет - вдруг деятельность возобновится), что я повелся. Заполнил документы соответствующие - открыли счет. Сразу после этого мне присылают для заполнения 3 огромные анкеты. При том что у меня есть чем заняться, а счет этот мне не был нужен, я сказал, что заполнять ничего не хочу, проще счет закрыть. Пошел, написал заявление о закрытии счета ФОП. Одновременно подал документы об официальной зарплате. Итог - банк отказался от делового сотрудничества со мной. Конечно, зря я сам повелся. Но они же просто конченые
Какой-то ФОП особенный? Несколько лет назад открывал для своего и тоже по причине, что сильно упрашивали. Не припомню при этом особо тяжёлой бюрократии. Вот когда повёлся на предложение кредитной карты для ФОП, там да - куча справок строго определённого вида и килограммы бумаги. Причём только перед финальным подписыванием мне сообщили, что за честь выдачи такой карты Райф рассчитывает, что я буду через него постоянно переводить много денег, как ФОП. Я показал дулю и отказался от карты (счёт ФОП оставил, он без движения кушать не просит и новых анкет тоже). Ничего, пережил это Райф. Во всём остальном со мной продолжает работать. Так что странно так.
В беті анонсували "перекази у валюті на картки закордонних банків без комісії". Правда, спочатку навіть в беті функція не працювала і писали, що для тестів треба почекати Зараз вже пишуть, що запрацювало і люди на Револют відправляли без комісії Ну, і зростаючий у валюті. Інколи може і таке згодитися
diagnostika Добрий день! Нам шкода, що у Вас склалась така думка про Банк. Дійсно, Ви можете отримати дзвінок від Райфу з пропозицією скористатися послугами для фізичних осіб-підприємців. Ми прагнемо розповісти про всі переваги обслуговування не лише для фізичних осіб, а й для ФОП, адже пропонуємо вигідні та якісні умови. Остаточне рішення, звісно, залишається за Вами. Також хочемо додати, що Банк відповідно до законодавства має право запитувати дані, необхідні для належної перевірки клієнта. Тому ми запитуємо документи та інформацію для визначення мети та характеру майбутніх ділових відносин з Банком, а також суті, масштабу та виду діяльності. Маємо на меті розібратись в ситуації та будемо вдячні, якщо напишите нам у приватні повідомлення на офіційну сторінку Facebook або Instagram свої дані (контактний номер або ідентифікаційний код). Очікуємо на зворотній зв'язок! З повагою і турботою, фахівець Оксана.