Додано: Суб 22 лис, 2025 15:38
AZTECA написав:
У MyRaif бачу можливість відкриття депозиту "Зростаючий" у валюті, але ніде не знайшов детальних умов цього продукту. На сайті інформація є лише щодо гривневого. Чи відрізняється він чимось від гривневого, крім відсоткової ставки?
Поповнення/зняття, як для гривневого депозиту.
Дивно, що його називають «Зростаючий» з огляду на річну ставку 0,01% незалежно від суми
1
1
Додано: Пон 24 лис, 2025 10:47
З такої точки зору, то воно дійсно трохи не гарно виглядає. А з іншого боку - "Навіщо плодити сутності?". Є гривневий депозит із вільним доступом, але з якимось маленьким процентом на залишок (до речі, процент як для Райфу досить непоганий, достатньо просто подивитися на звичайні депо ставки). Зробили такий самий валютний, ото і все. Наприклад, в ПУМБі те ж саме, і проценти на валютні такі ж сміхотворні. А назва, ну таке. Звісно, це лише моя думка і кожен можен мати свою
Додано: Пон 24 лис, 2025 11:03
ПУМБ спромігся відобразити сутність депозиту у назві "Вільний". Маркетолог Райфу вирішив сутність не плодити, нехай буде "Зростаючий", коли там фактично нічого не зростає. Я вважаю, що назва таки має значення
Для кредитки "100 днів" знайшли ж відповідну назву)
1
1
