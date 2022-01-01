AZTECA написав:У MyRaif бачу можливість відкриття депозиту "Зростаючий" у валюті, але ніде не знайшов детальних умов цього продукту. На сайті інформація є лише щодо гривневого. Чи відрізняється він чимось від гривневого, крім відсоткової ставки?
Поповнення/зняття, як для гривневого депозиту. Дивно, що його називають «Зростаючий» з огляду на річну ставку 0,01% незалежно від суми
AZTECA написав:У MyRaif бачу можливість відкриття депозиту "Зростаючий" у валюті, але ніде не знайшов детальних умов цього продукту. На сайті інформація є лише щодо гривневого. Чи відрізняється він чимось від гривневого, крім відсоткової ставки?
Поповнення/зняття, як для гривневого депозиту. Дивно, що його називають «Зростаючий» з огляду на річну ставку 0,01% незалежно від суми
З такої точки зору, то воно дійсно трохи не гарно виглядає. А з іншого боку - "Навіщо плодити сутності?". Є гривневий депозит із вільним доступом, але з якимось маленьким процентом на залишок (до речі, процент як для Райфу досить непоганий, достатньо просто подивитися на звичайні депо ставки). Зробили такий самий валютний, ото і все. Наприклад, в ПУМБі те ж саме, і проценти на валютні такі ж сміхотворні. А назва, ну таке. Звісно, це лише моя думка і кожен можен мати свою
AZTECA написав:У MyRaif бачу можливість відкриття депозиту "Зростаючий" у валюті, але ніде не знайшов детальних умов цього продукту. На сайті інформація є лише щодо гривневого. Чи відрізняється він чимось від гривневого, крім відсоткової ставки?
Поповнення/зняття, як для гривневого депозиту. Дивно, що його називають «Зростаючий» з огляду на річну ставку 0,01% незалежно від суми
З такої точки зору, то воно дійсно трохи не гарно виглядає. А з іншого боку - "Навіщо плодити сутності?". Є гривневий депозит із вільним доступом, але з якимось маленьким процентом на залишок (до речі, процент як для Райфу досить непоганий, достатньо просто подивитися на звичайні депо ставки). Зробили такий самий валютний, ото і все. Наприклад, в ПУМБі те ж саме, і проценти на валютні такі ж сміхотворні. А назва, ну таке. Звісно, це лише моя думка і кожен можен мати свою
ПУМБ спромігся відобразити сутність депозиту у назві "Вільний". Маркетолог Райфу вирішив сутність не плодити, нехай буде "Зростаючий", коли там фактично нічого не зростає. Я вважаю, що назва таки має значення Для кредитки "100 днів" знайшли ж відповідну назву)
AZTECA Добрий день! Валютний депозит «Зростаючий» – це новий продукт, тому детальна інформація про його умови з’явилася на сайті не відразу. Всі подробиці вже доступні за посиланням: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... ostayuchyi. Поповнювати депозит можна у будь-який час, а умови користування рахунком залишаються гнучкими: поповнення та зняття коштів можливі без втрати нарахованих відсотків. Наразі для цього депозиту діє фіксована річна ставка 0,01%. У майбутніх оновленнях плануємо додати можливість придбання валюти онлайн безпосередньо на депозит, щоб Ви могли не лише зберігати кошти, а й примножувати дохід. Ми прагнемо зробити продукт максимально зручним, тому всі нові функції будуть спрямовані на те, щоб накопичення було простим та вигідним. З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Відстав трохи від життя - що у нас зараз по "Райффкартка +"? Ці картки/пакет перевели на тарифи "Райффкартки" і плата "39 грн в місяць у разі залишку коштів або суми операцій у торговельно-сервісних мережах за карткою до 5 тис. грн" вже не стягується? Чи все ще залишилась? У мене там давно лежить невелика сума (але більше 5000), не хочеться на собі перевіряти.
she_ne_investor написав:Відстав трохи від життя - що у нас зараз по "Райффкартка +"? Ці картки/пакет перевели на тарифи "Райффкартки" і плата "39 грн в місяць у разі залишку коштів або суми операцій у торговельно-сервісних мережах за карткою до 5 тис. грн" вже не стягується? Чи все ще залишилась? У мене там давно лежить невелика сума (але більше 5000), не хочеться на собі перевіряти.
https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25112025.pdf Щомісячної плати за обслуговування немає, але є комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку 30 грн. Неактивним вважається картковий рахунок, по якому протягом 12 та більше місяців не проводились наступні операції: зарахування коштів, зняття готівки, безготівкова оплата товарів та послуг, безготівкове перерахування коштів. Якщо залишок по рахунку менше 30 грн. комісія встановлюється в розмірі залишку на даному картковому рахунку.
Востаннє редагувалось AZTECA в Вів 25 лис, 2025 22:33, всього редагувалось 1 раз.