Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:29

  AZTECA написав:
  RaifHelp написав:У майбутніх оновленнях плануємо додати можливість придбання валюти онлайн безпосередньо на депозит

Скільки можна буде придбати валюти онлайн безпосередньо на депозит Зростаючий, 50 чи 200 тис. грн/місяць?

Так НБУ условия не менял. Разрешить покупать на 200к можно, но депозит тогда будет включать в себя условие удержания на минимум 3 месяца. А оно на "Зростаючем" надо?
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:40

тобто виходить, що на Зростаючий буде ліміт 50 тис. на місяць. Тоді додаткове питання: чи можна буде зі Зростаючого зняти готівкову валюту у відділенні без комісії, не використовуючи рахунок для виплат?
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 22:53

  AZTECA написав:тобто виходить, що на Зростаючий буде ліміт 50 тис. на місяць. Тоді додаткове питання: чи можна буде зі Зростаючого зняти готівкову валюту у відділенні без комісії, не використовуючи рахунок для виплат?


Напряму зі Зростаючого ви не знімете готівку. Зняття на рахунок для виплат, валютну картку
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 01:31

  Navegantes написав:
  flysoulfly написав:Акція з 26.11.
5%

На сайті не бачу акції, щоб умови перечитати

Вам прийшов пуш саме про 5 % кешбек? Мені прийшов про додаткову 5 % знижку на товари зі спеціальними цінниками
:oops: ну або так :)
А де прочитать, як саме виглядають ті спеціальні цінники, тощо ?
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 06:30

  flysoulfly написав:
  Navegantes написав:
  flysoulfly написав:Акція з 26.11.
5%

На сайті не бачу акції, щоб умови перечитати

Вам прийшов пуш саме про 5 % кешбек? Мені прийшов про додаткову 5 % знижку на товари зі спеціальними цінниками
:oops: ну або так :)
А де прочитать, як саме виглядають ті спеціальні цінники, тощо ?


В магазині АТБ ви побачите як виглядають акційні цінники
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 14:00

Re: Райффайзен Банк

пополнение есть без процента в каких-то терминалах?
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 18:18

Фінансовий номер

Підкажіть, будь ласка, як правильно змінити фінансовий номер телефону (фізична особа), у додатку, в чаті чи потрібно йти у відділення?
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:25

Re: Райффайзен Банк

До -30% на сервіс електронної звітності Taxer.ua при оплаті бізнес-картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-30-na-ser ... -vid-rayfu
Строк дії пропозиції: до 31.12.2025
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:23

  AZTECA написав:Підкажіть, будь ласка, як правильно змінити фінансовий номер телефону (фізична особа), у додатку, в чаті чи потрібно йти у відділення?


Можна у відділенні

можна через МайРайф:

Спосіб 1. Через SMS – підтвердження. Клієнт у відповідному меню Додатку (розділ «Профіль і налаштування», меню «Змінити номер») ініціює зміну Фінансового номеру, на підтвердження чого вводить в Мобільному додатку «MyRaif» одноразовий пароль, що надсилається на поточний Фінансовий номер Клієнта. Після чого Клієнт має ввести в Мобільному додатку «MyRaif» новий Фінансовий номер та підтвердити його одноразовим паролем, отриманим на номер мобільного телефону, що виступає в якості нового Фінансового номеру Клієнта.

Спосіб 2. Через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» (далі – ДП «Дія»). Клієнт у відповідному меню Додатку (розділ «Профіль і налаштування», меню «Змінити номер») ініціює зміну Фінансового номеру, ідентифікується через ДП «Дія», вводить в Мобільному додатку «MyRaif» новий Фінансовий номер, підтверджує його шляхом введення одноразового паролю, що надсилається на номер мобільного телефону, що виступає в якості нового Фінансового номеру Клієнта. Цей варіант більш надійний та має використовуватися у разі втрати телефону із Фінансовим номером.
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:27

  Примат написав:пополнение есть без процента в каких-то терминалах?


Easypay
