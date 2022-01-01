Так НБУ условия не менял. Разрешить покупать на 200к можно, но депозит тогда будет включать в себя условие удержания на минимум 3 месяца. А оно на "Зростаючем" надо?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лис, 2025 22:29
Так НБУ условия не менял. Разрешить покупать на 200к можно, но депозит тогда будет включать в себя условие удержания на минимум 3 месяца. А оно на "Зростаючем" надо?
Додано: Вів 25 лис, 2025 22:40
тобто виходить, що на Зростаючий буде ліміт 50 тис. на місяць. Тоді додаткове питання: чи можна буде зі Зростаючого зняти готівкову валюту у відділенні без комісії, не використовуючи рахунок для виплат?
Додано: Вів 25 лис, 2025 22:53
Напряму зі Зростаючого ви не знімете готівку. Зняття на рахунок для виплат, валютну картку
Додано: Сер 26 лис, 2025 01:31
Додано: Сер 26 лис, 2025 06:30
В магазині АТБ ви побачите як виглядають акційні цінники
Додано: Чет 27 лис, 2025 14:00
Re: Райффайзен Банк
пополнение есть без процента в каких-то терминалах?
Додано: Чет 27 лис, 2025 18:18
Фінансовий номер
Підкажіть, будь ласка, як правильно змінити фінансовий номер телефону (фізична особа), у додатку, в чаті чи потрібно йти у відділення?
Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:25
Re: Райффайзен Банк
До -30% на сервіс електронної звітності Taxer.ua при оплаті бізнес-картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-30-na-ser ... -vid-rayfu
Строк дії пропозиції: до 31.12.2025
Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:23
Можна у відділенні
можна через МайРайф:
Спосіб 1. Через SMS – підтвердження. Клієнт у відповідному меню Додатку (розділ «Профіль і налаштування», меню «Змінити номер») ініціює зміну Фінансового номеру, на підтвердження чого вводить в Мобільному додатку «MyRaif» одноразовий пароль, що надсилається на поточний Фінансовий номер Клієнта. Після чого Клієнт має ввести в Мобільному додатку «MyRaif» новий Фінансовий номер та підтвердити його одноразовим паролем, отриманим на номер мобільного телефону, що виступає в якості нового Фінансового номеру Клієнта.
Спосіб 2. Через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» (далі – ДП «Дія»). Клієнт у відповідному меню Додатку (розділ «Профіль і налаштування», меню «Змінити номер») ініціює зміну Фінансового номеру, ідентифікується через ДП «Дія», вводить в Мобільному додатку «MyRaif» новий Фінансовий номер, підтверджує його шляхом введення одноразового паролю, що надсилається на номер мобільного телефону, що виступає в якості нового Фінансового номеру Клієнта. Цей варіант більш надійний та має використовуватися у разі втрати телефону із Фінансовим номером.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:27
|