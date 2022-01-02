RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
10
2- Погане. Некомпетентне.
16%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:51

Re: Райффайзен Банк

Re: Райффайзен Банк

  AZTECA написав:тобто виходить, що на Зростаючий буде ліміт 50 тис. на місяць. Тоді додаткове питання: чи можна буде зі Зростаючого зняти готівкову валюту у відділенні без комісії, не використовуючи рахунок для виплат?


Вітаємо!
Так, дійсно, для депозиту "Зростаючий" буде діяти ліміт на обмін, як для звичайних рахунків - 50 000 грн на місяць. Що стосується зняття готівки - на жаль, поки що така можливість не реалізована для даного рахунку, проте, Ви з нього зможете переказати кошти на власні поточні чи карткові рахунки та отримати готівку з їх використанням.

  AZTECA написав:Підкажіть, будь ласка, як правильно змінити фінансовий номер телефону (фізична особа), у додатку, в чаті чи потрібно йти у відділення?


Зміна фінансового номеру наразі доступна двома шляхами: дистанційно (у застосунку "MyRaif") або у відділенні Райфу.
Підтвердити дистанційну зміну номеру телефону можливо одним з наступних шляхів:
- смс-повідомлення, яке надсилається на обидва номери телефонів (старий та новий);
- за допомогою "Дія.Підпис" - для цього в "Дія" потрібні ID-картка або закордонний біометричний паспорт.
Для зміни номеру телефону в застосунку потрібно перейти до розділу "Інше", далі - "Профіль і налаштування" - "Змінити номер".

З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:00

Re: Райффайзен Банк

Re: Райффайзен Банк

  Примат написав:пополнение есть без процента в каких-то терминалах?

Добрий день!

Ви можете поповнити картку Райфу без комісії наступними шляхами:

- банкомат Райфу з можливістю внесення готівки (ліміт поповнення залежить від типу рахунку, уточнити ліміт для Ваших карток Ви можете у чаті застосунку "MyRaif" - символ навушників праворуч згори на головній сторінці);
- термінали "City24" (ліміт поповнення - 5000 грн на добу);
- термінали "EasyPay" (ліміт поповнення - 5000 грн на добу);
- термінали на касі в мережі "АЗК ОККО" (ліміт поповнення - 5000 грн на добу, але не більше 30 000 грн на місяць);
- термінали на касі в мережі магазинів "АТБ" (ліміт поповнення: мінімальна сума - 200 грн, максимальна сума - 5000 грн на добу).

З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 11:16

Re: Райффайзен Банк

Re: Райффайзен Банк

Почніть 2026 бізнес-рік з вигоди на 26 місяців
https://news.finance.ua/ua/pochnit-2026 ... 6-misyaciv
Акція діє з 01.12.2025 по 31.12.2025
