Так, дійсно, для депозиту "Зростаючий" буде діяти ліміт на обмін, як для звичайних рахунків - 50 000 грн на місяць. Що стосується зняття готівки - на жаль, поки що така можливість не реалізована для даного рахунку, проте, Ви з нього зможете переказати кошти на власні поточні чи карткові рахунки та отримати готівку з їх використанням.
Зміна фінансового номеру наразі доступна двома шляхами: дистанційно (у застосунку "MyRaif") або у відділенні Райфу.
Підтвердити дистанційну зміну номеру телефону можливо одним з наступних шляхів:
- смс-повідомлення, яке надсилається на обидва номери телефонів (старий та новий);
- за допомогою "Дія.Підпис" - для цього в "Дія" потрібні ID-картка або закордонний біометричний паспорт.
Для зміни номеру телефону в застосунку потрібно перейти до розділу "Інше", далі - "Профіль і налаштування" - "Змінити номер".
