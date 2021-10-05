RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 288289290291

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 52
Нед 14 гру, 2025 16:58

Банк розірвав відносини приблизно на початку минулого року. Хто знає, існує якийсь термін або механізм, щоб знову стати клієнтом банку? Цікавить стати саме "новим" клієнтом, без поновлення надання документів про підтвердження джерела доходу за минулі операції. Бо якщо їх тоді не задовільнили документи про Х-кратне перевищення розміру поповнень, то, по-перше, чогось нового в мене просто фізично немає, а, по-друге, витрачати знову свій час і нерви на це та читати неадекватні відповіді підтримки не збираюся.
la9
 
Повідомлень: 2780
З нами з: 02.07.09
Подякував: 553 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
Нед 14 гру, 2025 17:19

Re: Райффайзен Банк

rollo написав:
  lel написав:Дали кредитний ліміт, нічого не просив, була дебітка Фішка, інколи купляв валюту, виключно по акції, раз на два-три місяця. Заправлявся інколи на Вог. Кешбек інколи активував, коли були цікаві пропозиції по дебетці. Про ліміт в 400т. в рік одразу попереджали при відкритті. Чому дали- не відомо. Документи про зп- не давав і кредитку не хотів. Мабуть, тому і дали.

На яку карту дали ліміт і скільки (якщо не секрет)?
З'явилась пропозиція на кредитку. Дали Візу і 20т. Спочатку віртуальну, потім безкоштовно замовив фізичну. Але кешбек в цьому місяці не дуже цікавий. Але згодиться.
lel
 
Повідомлень: 3560
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1107 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
 
Нед 14 гру, 2025 23:24

  la9 написав: Хто знає, існує якийсь термін або механізм, щоб знову стати клієнтом банку? Цікавить стати саме "новим" клієнтом,

Не існує. На 99,9% ви у чорному списку банку і при будь якому зверненні після перевірки вашого РКНОПП - отримаєте автоматичний відлуп. Розрив відносин - штука серйозна. А так як ви хочете - почати все з чистого листка - "це синку ХВантастика!" (С) Реклама сиру Hochland :(
WallNutPen
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 08.06.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
 
