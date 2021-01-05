|
Додано: Нед 14 гру, 2025 16:58
Банк розірвав відносини приблизно на початку минулого року. Хто знає, існує якийсь термін або механізм, щоб знову стати клієнтом банку? Цікавить стати саме "новим" клієнтом, без поновлення надання документів про підтвердження джерела доходу за минулі операції. Бо якщо їх тоді не задовільнили документи про Х-кратне перевищення розміру поповнень, то, по-перше, чогось нового в мене просто фізично немає, а, по-друге, витрачати знову свій час і нерви на це та читати неадекватні відповіді підтримки не збираюся.
Додано: Нед 14 гру, 2025 17:19
Re: Райффайзен Банк
З'явилась пропозиція на кредитку. Дали Візу і 20т. Спочатку віртуальну, потім безкоштовно замовив фізичну. Але кешбек в цьому місяці не дуже цікавий. Але згодиться.
Додано: Нед 14 гру, 2025 23:24
Не існує. На 99,9% ви у чорному списку банку і при будь якому зверненні після перевірки вашого РКНОПП - отримаєте автоматичний відлуп. Розрив відносин - штука серйозна. А так як ви хочете - почати все з чистого листка - "це синку ХВантастика!" (С) Реклама сиру Hochland
Додано: Пон 15 гру, 2025 01:57
Зміна РНОКПП та двох параметрів ПІБ може допомогти. Але чи варто того?
Додано: Пон 15 гру, 2025 03:06
Re: Райффайзен Банк
А хіба РНОКПП можна змінити, тільки відмовитися за "релігійними мотивами"
Додано: Пон 15 гру, 2025 07:32
Можна. Зміна двох параметрів з ПІБ, дати народження та/або статі. Але через суди і, найчастіше, спочатку відмова від РНОКПП, потім зміни, також бажано зміна податкового резиденства, потім отримання нового РНОКПП.
Додано: Пон 15 гру, 2025 17:21
la9 Добрий день!
Якщо Ви раніше були клієнтом Банку, але відносини були припинені, відкриття нового рахунку можливе лише за умови надання документів, що підтверджують джерела походження коштів. Стати новим клієнтом без виконання цієї вимоги неможливо.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
