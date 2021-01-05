RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 16:58

Банк розірвав відносини приблизно на початку минулого року. Хто знає, існує якийсь термін або механізм, щоб знову стати клієнтом банку? Цікавить стати саме "новим" клієнтом, без поновлення надання документів про підтвердження джерела доходу за минулі операції. Бо якщо їх тоді не задовільнили документи про Х-кратне перевищення розміру поповнень, то, по-перше, чогось нового в мене просто фізично немає, а, по-друге, витрачати знову свій час і нерви на це та читати неадекватні відповіді підтримки не збираюся.
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 17:19

Re: Райффайзен Банк

rollo написав:
  lel написав:Дали кредитний ліміт, нічого не просив, була дебітка Фішка, інколи купляв валюту, виключно по акції, раз на два-три місяця. Заправлявся інколи на Вог. Кешбек інколи активував, коли були цікаві пропозиції по дебетці. Про ліміт в 400т. в рік одразу попереджали при відкритті. Чому дали- не відомо. Документи про зп- не давав і кредитку не хотів. Мабуть, тому і дали.

На яку карту дали ліміт і скільки (якщо не секрет)?
З'явилась пропозиція на кредитку. Дали Візу і 20т. Спочатку віртуальну, потім безкоштовно замовив фізичну. Але кешбек в цьому місяці не дуже цікавий. Але згодиться.
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 23:24

  la9 написав: Хто знає, існує якийсь термін або механізм, щоб знову стати клієнтом банку? Цікавить стати саме "новим" клієнтом,

Не існує. На 99,9% ви у чорному списку банку і при будь якому зверненні після перевірки вашого РКНОПП - отримаєте автоматичний відлуп. Розрив відносин - штука серйозна. А так як ви хочете - почати все з чистого листка - "це синку ХВантастика!" (С) Реклама сиру Hochland :(
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 01:57

  WallNutPen написав:
  la9 написав: Хто знає, існує якийсь термін або механізм, щоб знову стати клієнтом банку? Цікавить стати саме "новим" клієнтом,

Не існує. На 99,9% ви у чорному списку банку і при будь якому зверненні після перевірки вашого РКНОПП - отримаєте автоматичний відлуп. Розрив відносин - штука серйозна. А так як ви хочете - почати все з чистого листка - "це синку ХВантастика!" (С) Реклама сиру Hochland :(

Зміна РНОКПП та двох параметрів ПІБ може допомогти. Але чи варто того?
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 03:06

Re: Райффайзен Банк

Re: Райффайзен Банк

А хіба РНОКПП можна змінити, тільки відмовитися за "релігійними мотивами"
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 07:32

  ternofond написав:А хіба РНОКПП можна змінити, тільки відмовитися за "релігійними мотивами"

Можна. Зміна двох параметрів з ПІБ, дати народження та/або статі. Але через суди і, найчастіше, спочатку відмова від РНОКПП, потім зміни, також бажано зміна податкового резиденства, потім отримання нового РНОКПП.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 17:21

la9 Добрий день!
Якщо Ви раніше були клієнтом Банку, але відносини були припинені, відкриття нового рахунку можливе лише за умови надання документів, що підтверджують джерела походження коштів. Стати новим клієнтом без виконання цієї вимоги неможливо.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 18:57

  lel написав:
rollo написав:
  lel написав:Дали кредитний ліміт, нічого не просив, була дебітка Фішка, інколи купляв валюту, виключно по акції, раз на два-три місяця. Заправлявся інколи на Вог. Кешбек інколи активував, коли були цікаві пропозиції по дебетці. Про ліміт в 400т. в рік одразу попереджали при відкритті. Чому дали- не відомо. Документи про зп- не давав і кредитку не хотів. Мабуть, тому і дали.

На яку карту дали ліміт і скільки (якщо не секрет)?
З'явилась пропозиція на кредитку. Дали Візу і 20т. Спочатку віртуальну, потім безкоштовно замовив фізичну. Але кешбек в цьому місяці не дуже цікавий. Але згодиться.

В мене періодично з'являються на кредитний ліміт. Приймаю, але не дають.
Ви прийняли пропозицію?
В мене зараз Віза жовтого кольору.
