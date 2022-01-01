la9 написав:Банк розірвав відносини приблизно на початку минулого року. Хто знає, існує якийсь термін або механізм, щоб знову стати клієнтом банку? Цікавить стати саме "новим" клієнтом, без поновлення надання документів про підтвердження джерела доходу за минулі операції. Бо якщо їх тоді не задовільнили документи про Х-кратне перевищення розміру поповнень, то, по-перше, чогось нового в мене просто фізично немає, а, по-друге, витрачати знову свій час і нерви на це та читати неадекватні відповіді підтримки не збираюся.
і навіщо вам знову цей "кактус"? Які плюшки в Райфі переважують те, що примушує вас знову проситися до нього?
Декілька місяців назад помітив, що Райф тупо роками чаржить приблизно 1 % зверху до карткових євро транзакцій (звичайно не прямо, а через підвищений курс). І при цьому має наглість, щонайменше останні 2 місяці досписувати через декілька днів "курсові різниці". Що типово, не бачив ні разу щоб хоч раз це були повернення надміру списаних грошей при падінні курсу.
Тепер просто перекидую гроші на моно і пумб, і відверто економлю.
Навіть не говорю про неможливість робити карткові перекази за кордон. Або вбогий онлайн банкінг. Так і не зрозумів, чим май райф, який вводили в експлуатацію 2+ роки!!!, кращий за попередній додаток. Зате готівковий кредит жоден оператор не забуває впарювати, їх добре намуштрували!
Єдиний реально корисний продукт - це картка 100 днів. Хоча тут теж дуже прикольно стало: банк тепер НЕ може зменшити кредитний ліміт. Ще раз: технічно НЕ може. Який звичайно був збільшений без узгодження з клієнтом.
Якби не зарплатний проект, ноги б моєї там би даано не було.
adeges написав:Навіть не говорю про неможливість робити карткові перекази за кордон.
Невозможностью я бы их не назвал, но соглашусь, что правильно: нечего говорить о переводах, которые, в отличие от прочих банков, в Райфе бесплатны (правда, пока это обещано только до НГ). А то набегут желающие и банк перегрузят.