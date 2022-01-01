|
Райффайзен Банк
Додано: Нед 28 гру, 2025 16:59
1finanсier написав: rollo написав:
Такі банк зробив мені сьогодні подарунок у вигляді кредитної карти з кредитним лімітом!
з'явилась пропозиція у додатку, ви заповнили анкету, вам передзвонили, задали декілька питань, і потім погодили ліміт? Чи яка процедура була?
Пропозиції в додатку з'являлися три рази до цього.
Пропозиція кредитного ліміту 20 000 грн. без відправлення довідки ОК, або більше з відправкою.
Ставив 50 000 грн. та відправляв довідку. Три рази відмова.
На цю, четверту кредитну пропозицію у додадку, вирішив поставити 20 000 грн. і не відправляти довідку.
Через три хвилини очікування кредитна карта 100 днів з лімітом 20 000 грн. була відкрита.
rollo
Додано: Пон 29 гру, 2025 16:52
продовжили аХцію
...в MyRaif доступний переказ (штовХачка!) із валютної картки Райфу на картку іноземного банку 💳🌍
І найкраще — комісія банку 0% до кінця лютого 2026 року ✅
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:30
В банку останнім часом все гірше і гірше, Маю відкритий ФОП і рахунок фізичної особи. Банк блокує транзакцію на фізічний собі і просить зателефонувати в банк. Телефоную 20 хвилин робот Рея ганяє мене по меню, з 30 разу попадаю на оператора, поки оператор десь ходив щось вияснював, чи винкнули мене чи звязок пропав(оператор не переттелефонувава не барське це діло). Просто без звуку. Ще 20 хвилин ганяє робот Рея мене по всій записаній у неї інформації. За 40 хвилин я вже на вбивство готовий прослухавши всю рекламу і пояснення банку. В зв'язку з цим кажу оператору, що якщо не буде адекватного вирішення з роботом, або ключового слова я закрию всі рахунки. Сьогодні в 16.40 дзвоне мені якийсь Оператор, ой вибачте ми Вам віп пакет за Гроші? А Рея вимкнута буде? Ні тоді нащо мені ваш ВІП пакет. В критичні моменти 40 хвилин життя, особливо коли наприклад знімають гроші з твого рахунку. Навіщо мені таке? Скоротили операторів, раніше проблем не було, зараз якщо вам вдалось перемкнутись на оператора ви всеодно чекаєте 3-10 хвилин. Не банк а болото став. Після нового року і річного звіту буду вимушений закрити рахунки. Похабна робота з клієнтами.
dvshportun
