Додано: Вів 30 гру, 2025 17:30

В банку останнім часом все гірше і гірше, Маю відкритий ФОП і рахунок фізичної особи. Банк блокує транзакцію на фізічний собі і просить зателефонувати в банк. Телефоную 20 хвилин робот Рея ганяє мене по меню, з 30 разу попадаю на оператора, поки оператор десь ходив щось вияснював, чи винкнули мене чи звязок пропав(оператор не переттелефонувава не барське це діло). Просто без звуку. Ще 20 хвилин ганяє робот Рея мене по всій записаній у неї інформації. За 40 хвилин я вже на вбивство готовий прослухавши всю рекламу і пояснення банку. В зв'язку з цим кажу оператору, що якщо не буде адекватного вирішення з роботом, або ключового слова я закрию всі рахунки. Сьогодні в 16.40 дзвоне мені якийсь Оператор, ой вибачте ми Вам віп пакет за Гроші? А Рея вимкнута буде? Ні тоді нащо мені ваш ВІП пакет. В критичні моменти 40 хвилин життя, особливо коли наприклад знімають гроші з твого рахунку. Навіщо мені таке? Скоротили операторів, раніше проблем не було, зараз якщо вам вдалось перемкнутись на оператора ви всеодно чекаєте 3-10 хвилин. Не банк а болото став. Після нового року і річного звіту буду вимушений закрити рахунки. Похабна робота з клієнтами.