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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:52

  RaifHelp написав:Holden Добрий день! Щиро перепрошуємо за ситуацію, що склалась, та за всі незручності, які Вам довелося пережити.
Розуміємо, наскільки це чутливо, коли мова йде про Ваші кошти, особливо напередодні вихідних. Раді повідомити, що сума вже зарахована на рахунок.
Дякуємо Вам за терпіння та за те, що залишалися з нами на зв’язку - для нас було дуже важливо якнайшвидше вирішити це питання. Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання - з радістю допоможемо.
З повагою і турботою, фахівець Оля.

Так, сума зарахована авансом до інкасації банкомату, сподіваюсь, вона там і залишиться.
Holden
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 13:25

  Holden написав:
  RaifHelp написав:Так, сума зарахована авансом до інкасації банкомату, сподіваюсь, вона там і залишиться.

Reifhelp, дуже сподіваюсь, все остаточно вирішено, принаймні, 20 тис повернуто вже 2 рази, один раз, мабуть, таки відреверчено помилкове списання, і все ще залишається на рахунку вчорашній аванс )
Holden
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 10:57

Re: Райффайзен Банк

Шановні Клієнти!
Інформуємо, про внесення змін до Тарифів та Правил банківського обслуговування, які
набувають чинності з 25.07.2026 року, а саме:
Зміни в Тарифах по дебетних картках:
Зміни по валютних дебетних картках:
Для тарифної моделі «Пакет Послуг для приватних клієнтів, карткові рахунки яких відкрито у
USD або EUR»:
1. Подовжено акційну пропозицію - комісія за одержання готівки у мережі банкоматів Банку –
без комісії. Термін дії акційної пропозиції: до 30.09.2026 року.
2. З 01.07.2026 року встановлено комісію за Р2Р переказ з валютної картки банку на картки
іноземних банків в мобільному додатку «MyRaif»:
– Розмір комісії для власників Пакетів послуг Ексклюзив, Престиж, Стартап - 0,7%;
– Розмір комісії для власників Пакетів послуг Райфкартка+, Райфкартка, Вдячність – 0,9%
3. Змінено розмір комісії за надання виписки за довільний період в мережі відділень Банку,
комісія складає – 150 грн
Eldarien
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 13:25

Оновлення персональних даних

Є питання по оновленню персональних даних.
Дружині в застосунку прийшла вимога їх оновити.
Дані оновили, але в застосунку продовжує висіти банер, що треба їх оновити.
Як зрозуміти: це застосунок спроектовано криво, що банер не зникає, чи оновлення не було зараховано і його треба виконати повторно?

Пробували спитати підтримку. Але підтримки по факту не існує - рея відповідає якусь ахінею (і в чаті, і по телефону), на оператора не перемикає.
andrey291263
 
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