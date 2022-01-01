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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:52

  RaifHelp написав:Holden Добрий день! Щиро перепрошуємо за ситуацію, що склалась, та за всі незручності, які Вам довелося пережити.
Розуміємо, наскільки це чутливо, коли мова йде про Ваші кошти, особливо напередодні вихідних. Раді повідомити, що сума вже зарахована на рахунок.
Дякуємо Вам за терпіння та за те, що залишалися з нами на зв’язку - для нас було дуже важливо якнайшвидше вирішити це питання. Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання - з радістю допоможемо.
З повагою і турботою, фахівець Оля.

Так, сума зарахована авансом до інкасації банкомату, сподіваюсь, вона там і залишиться.
Holden
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 13:25

  Holden написав:
  RaifHelp написав:Так, сума зарахована авансом до інкасації банкомату, сподіваюсь, вона там і залишиться.

Reifhelp, дуже сподіваюсь, все остаточно вирішено, принаймні, 20 тис повернуто вже 2 рази, один раз, мабуть, таки відреверчено помилкове списання, і все ще залишається на рахунку вчорашній аванс )
Holden
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 10:57

Re: Райффайзен Банк

Шановні Клієнти!
Інформуємо, про внесення змін до Тарифів та Правил банківського обслуговування, які
набувають чинності з 25.07.2026 року, а саме:
Зміни в Тарифах по дебетних картках:
Зміни по валютних дебетних картках:
Для тарифної моделі «Пакет Послуг для приватних клієнтів, карткові рахунки яких відкрито у
USD або EUR»:
1. Подовжено акційну пропозицію - комісія за одержання готівки у мережі банкоматів Банку –
без комісії. Термін дії акційної пропозиції: до 30.09.2026 року.
2. З 01.07.2026 року встановлено комісію за Р2Р переказ з валютної картки банку на картки
іноземних банків в мобільному додатку «MyRaif»:
– Розмір комісії для власників Пакетів послуг Ексклюзив, Престиж, Стартап - 0,7%;
– Розмір комісії для власників Пакетів послуг Райфкартка+, Райфкартка, Вдячність – 0,9%
3. Змінено розмір комісії за надання виписки за довільний період в мережі відділень Банку,
комісія складає – 150 грн
Eldarien
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 13:25

Оновлення персональних даних

Є питання по оновленню персональних даних.
Дружині в застосунку прийшла вимога їх оновити.
Дані оновили, але в застосунку продовжує висіти банер, що треба їх оновити.
Як зрозуміти: це застосунок спроектовано криво, що банер не зникає, чи оновлення не було зараховано і його треба виконати повторно?

Пробували спитати підтримку. Але підтримки по факту не існує - рея відповідає якусь ахінею (і в чаті, і по телефону), на оператора не перемикає.
andrey291263
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 18:29

andrey291263 Добрий день. Рея - це наш віртуальний помічник, який створений для швидкої допомоги з найпоширенішими запитами. Вона найкраще реагує на короткі та чіткі фрази. Шкода, що під час Вашого звернення вона не змогла бути корисною та Ви тривалий час не можете розібратись з вказаною проблемою. Ми обов’язково врахуємо цей випадок і проаналізуємо її роботу.
Щоб розібратися, чому повідомлення про оновлення даних продовжує відображатися, будь ласка, напишіть нам в особисті повідомлення в фейсбук або в інстаграм та зазначте ідентифікаційний номер Вашої дружини і її контактний телефон. Ми перевіримо деталі щодо оновлення даних і додатково проаналізуємо роботу бота під час Вашого звернення. Для нас дуже важливо, щоб надалі подібні питання вирішувалися швидко та Ви отримували лише приємні враження від сервісу Райфу.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 06:50

Re: Райффайзен Банк

andrey291263, якщо скористатися цим банером, то пропонує заповнити теж саме чи ні?
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 10:34

  Howl написав:andrey291263, якщо скористатися цим банером, то пропонує заповнити теж саме чи ні?

Виявилось, що у дружини скоро закінчується закордоний паспорт, тому актуалізація через мобільний застосунок не працює - дає все заповнити, але ніяк не повідомляє про результат (успішно чи ні) і не прибирає банер у застосунку.
Вирішили питання через звернення на facebook + відправити документи на ел.пошту + відеоідентифікація.
Після цього банер зник.
Виявляється, що підтримка таки існує, але реалізована через звернення на facebook :shock:
andrey291263
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 23:27

  andrey291263 написав:
  Howl написав:andrey291263, якщо скористатися цим банером, то пропонує заповнити теж саме чи ні?

Виявилось, що у дружини скоро закінчується закордоний паспорт, тому актуалізація через мобільний застосунок не працює - дає все заповнити, але ніяк не повідомляє про результат (успішно чи ні) і не прибирає банер у застосунку.
Вирішили питання через звернення на facebook + відправити документи на ел.пошту + відеоідентифікація.
Після цього банер зник.
Виявляється, що підтримка таки існує, але реалізована через звернення на facebook :shock:

Ну-ну,
а документи зберігаються в якійсь пошті😄
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 12:23

Блокування рахунку без пояснень

В цьому банку вам можуть просто заблокувати рахунок і відмовити в обслуговуванні без будь-яких пояснень про причини, бо це дозволяє закон.
Подумайте тричі перш ніж мати справу з такими організаціями.
nazaralli
 
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