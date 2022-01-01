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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 324325326327

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 22:24

Re: Райффайзен Банк

Інформуємо, про внесення змін до Тарифів та Правил банківського обслуговування, які
набувають чинності з 25.07.2026 року...
...
2. З 01.07.2026 року встановлено комісію за Р2Р переказ з валютної картки банку на картки
іноземних банків в мобільному додатку «MyRaif»:


Так комісія з 1.07, але правило вступає в дію 25.07.
Це як?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2026 22:35

  foxluck написав:
Інформуємо, про внесення змін до Тарифів та Правил банківського обслуговування, які
набувають чинності з 25.07.2026 року...
...
2. З 01.07.2026 року встановлено комісію за Р2Р переказ з валютної картки банку на картки
іноземних банків в мобільному додатку «MyRaif»:


Так комісія з 1.07, але правило вступає в дію 25.07.
Це як?

Видимо, дружеское предупреждение, что, кто первого перевёл, того 25го ощипают. Как водится, спасибо что хоть предупредили и комис установлен не, например, с 01.01.2026. "А мог бы и ножичком полоснуть"
moveton
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  #<1 ... 324325326327
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