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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2026 22:24
Інформуємо, про внесення змін до Тарифів та Правил банківського обслуговування, які
набувають чинності з 25.07.2026 року...
...
2. З 01.07.2026 року встановлено комісію за Р2Р переказ з валютної картки банку на картки
іноземних банків в мобільному додатку «MyRaif»:
Так комісія з 1.07, але правило вступає в дію 25.07.
Це як?
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foxluck
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Додано: Сер 01 лип, 2026 22:35
foxluck написав:
Інформуємо, про внесення змін до Тарифів та Правил банківського обслуговування, які
набувають чинності з 25.07.2026 року...
...
2. З 01.07.2026 року встановлено комісію за Р2Р переказ з валютної картки банку на картки
іноземних банків в мобільному додатку «MyRaif»:
Так комісія з 1.07, але правило вступає в дію 25.07.
Це як?
Видимо, дружеское предупреждение, что, кто первого перевёл, того 25го ощипают. Как водится, спасибо что хоть предупредили и комис установлен не, например, с 01.01.2026. "А мог бы и ножичком полоснуть"
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moveton
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