Інформуємо, про внесення змін до Тарифів та Правил банківського обслуговування, які набувають чинності з 25.07.2026 року... ... 2. З 01.07.2026 року встановлено комісію за Р2Р переказ з валютної картки банку на картки іноземних банків в мобільному додатку «MyRaif»:
Так комісія з 1.07, але правило вступає в дію 25.07. Це як?
Інформуємо, про внесення змін до Тарифів та Правил банківського обслуговування, які набувають чинності з 25.07.2026 року... ... 2. З 01.07.2026 року встановлено комісію за Р2Р переказ з валютної картки банку на картки іноземних банків в мобільному додатку «MyRaif»:
Так комісія з 1.07, але правило вступає в дію 25.07. Це як?
Видимо, дружеское предупреждение, что, кто первого перевёл, того 25го ощипают. Как водится, спасибо что хоть предупредили и комис установлен не, например, с 01.01.2026. "А мог бы и ножичком полоснуть"
foxluck Добрий день! Згідно з діючими тарифами, що вступили в силу з 25.06.2026: https://raiffeisen.ua/storage/files/tariff-25062026.pdf (сторінка 11, пункт 10, а також приміткою "** Акційна пропозиція: до 30.06.2026 - Р2Р перекази на картки іноземних банків в застосунку «MyRaif» - без комісії") акційний тариф на без комісійні валютні перекази закордон закінчився 30.06.2026 та надалі складає 0,7% або 0,9% від суми залежно від тарифу. Змін в таких переказів тарифікації від 25.07.2026 не відбувається. У пості про зміни з 25.07.2026 було додаткове нагадування про закінчення акції для клієнтів, оскільки ми вважали доцільно проінформувати Вас. З повагою та турботою, фахівець Віктор.