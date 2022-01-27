Человек не является клиентом ощада. Ему постоянно приходят смски от ощада с какой-то коммуной, вроде такого: Narah.pilga: 70.70 Zalyshok 0.00 Doplatit: Electryka 364.56 Gaz.post 99.18 H_Voda 44.03 Inshi – nema danyh
Что это ? Какое дело ощаду до коммуны не_клиента ?
Ощадбанк — український комерційний банк, другий за розмірами активів та найбільший за кількістю відділень серед усіх банків України. Перебуває у державній власності.
mustbe написав:Человек не является клиентом ощада. Ему постоянно приходят смски от ощада с какой-то коммуной, вроде такого: Narah.pilga: 70.70 Zalyshok 0.00 Doplatit: Electryka 364.56 Gaz.post 99.18 H_Voda 44.03 Inshi – nema danyh
Что это ? Какое дело ощаду до коммуны не_клиента ?
Не уверен, но помню что до монетизации субсидий были планы что эти сами субсидии будут перечислять на счёт в ощаде и оттуда уже платится за комуналь. И ощад там д.б. открывать счета без человека. Может это тот случай. Вот на это меня наталкивает та часть где нарахована пильга. Но вот смущает по ней остаток 0.0. В любом случае имхо ему в отделение надо бы сходить. ВдруК там и правда есть что-то чем комуну можно оплатить. Хотя конечно вряд ли. Там помню государство неиспользованные суммы забирало раньше взад. В общем думаю это ошмётки старой ощадовской системы существовавшей ещё до монетизации субсидии себя так проявляют
mustbe написав:Человек не является клиентом ощада. Ему постоянно приходят смски от ощада с какой-то коммуной, вроде такого: Narah.pilga: 70.70 Zalyshok 0.00 Doplatit: Electryka 364.56 Gaz.post 99.18 H_Voda 44.03 Inshi – nema danyh
Что это ? Какое дело ощаду до коммуны не_клиента ?
Вероятно человеку положена льгота на коммунальные услуги. Например детям войны 25%.Посетите или позвоните в управление соцзащиты и уточните. Такие выплаты можно перевести на другой банк и не зависеть от того как и когда Ощад перечислит коммунальным службам полученную компенсацию льготы.
mustbe написав:Человек не является клиентом ощада. Ему постоянно приходят смски от ощада с какой-то коммуной, вроде такого: Narah.pilga: 70.70 Zalyshok 0.00 Doplatit: Electryka 364.56 Gaz.post 99.18 H_Voda 44.03 Inshi – nema danyh
Что это ? Какое дело ощаду до коммуны не_клиента ?
Клиент имеет льготу в безналичной форме, которую Ощад перечисляет одному из поставщиков услуг. За какую услугу и сколько он перечислит заранее неизвестно, поэтому ближе к двадцатому числу приходит такая СМСка, из которой становится ясно, сколько клиент должен доплатить, с учетом льготы, которую Ощад перечислил за одну из предоставленных услуг.
Как по мне, лучше платить в полном объеме, а льготу пусть перечисляют на карточку. Для этого надо написать заявление, уточнив детали в социальной службе.
Если приходит смс из Ощада, значит в нем открыт льготный счет. Распорядителем этих счетов является минсоц и сотрудники Ощада в отделениях доступа к ним не имеют. Для обналичивания льгот в свою районную соц. службу надо принести официальную справку из банка, в котором у Вас счет, с номером счета, на который будут перечислять льготные суммы, и написать заявление. Там у них есть готовая форма, в которую вписать номер счета, дату и роспись. Естественно, иметь паспорт и код. Если есть задолженность по коммуналу, схема не работает. И вроде заявление раньше можно было подать только после окончания отопительного сезона.
Добрий ранок!Є таке запитання.Підкажіть будь ласка.Маю віртуальну картку Ощадбанку.Я знаю,що вона прив"язана до моєї основної картки Ощадбанку.Таке запитання до вас!Якщо дія основної карточки Ощадбанку,закінчується,то цілком зрозуміло,що закінчується дія і віртуальної карточки.Але коли я продовжую дію основної картки Ощадбанку(шляхом випуску нової карточки),то віртуальна картка(срок дії цієї картки),яка прив"язана до основної картки,продовжується автоматично,чи ні???Чи потрібно,щоб продовжити срок дії цієї віртуальноїкарточки,також її переустановити по новому???Або може,її(ВІРТУАЛЬНУ КАРТКУ) треба закрити повністю,і відкрити нову віртуальну картку,чи не треба цього робити?Чи може вона(срок її дії),автоматично продовжиться??? Підкажіть будь ласка!Дякую.
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