Додано: Сер 19 січ, 2022 10:14

mustbe написав: Человек не является клиентом ощада.

Ему постоянно приходят смски от ощада с какой-то коммуной, вроде такого:

Narah.pilga: 70.70 Zalyshok 0.00

Doplatit: Electryka 364.56

Gaz.post 99.18

H_Voda 44.03

Inshi – nema danyh



Что это ? Какое дело ощаду до коммуны не_клиента ? Человек не является клиентом ощада.Ему постоянно приходят смски от ощада с какой-то коммуной, вроде такого:Narah.pilga: 70.70 Zalyshok 0.00Doplatit: Electryka 364.56Gaz.post 99.18H_Voda 44.03Inshi – nema danyhЧто это ? Какое дело ощаду до коммуны не_клиента ?

Не уверен, но помню что до монетизации субсидий были планы что эти сами субсидии будут перечислять на счёт в ощаде и оттуда уже платится за комуналь. И ощад там д.б. открывать счета без человека. Может это тот случай. Вот на это меня наталкивает та часть где нарахована пильга. Но вот смущает по ней остаток 0.0. В любом случае имхо ему в отделение надо бы сходить. ВдруК там и правда есть что-то чем комуну можно оплатить. Хотя конечно вряд ли. Там помню государство неиспользованные суммы забирало раньше взад. В общем думаю это ошмётки старой ощадовской системы существовавшей ещё до монетизации субсидии себя так проявляют