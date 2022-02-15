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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:11
В онлайн не заходит, приложение висит...
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Eugen79
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Додано: Вів 15 лют, 2022 13:14
Zochan написав:
Харьков написав:Что с ощадом? В Харькове банкоматы не работают (парочку прошел), терминалы самообслуживания не работают в главном отделении на Конституции. Его уже захватили)))?
У Львові те саме.
На лівому березі в Києві, банкомати пусті, великі черги на вулиці до відділення. Дуже гівняно, ставлення до пенсіонерів як до нелюдів
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sens
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Додано: Вів 15 лют, 2022 20:23
в відділенні ощада паніка, всі каси не працюють
кажуть москалі атакують ДОС якимись атаками
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greenozon
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Додано: Вів 15 лют, 2022 21:30
Просто обоср@лись раньше времени и перекрыли все каналы чтобы люди деньги не снимали и не портили статистику, а теперь говорят про сбой!
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Харьков
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Додано: Сер 16 лют, 2022 10:17
На данный момент ИБ Ощада не работает
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nebumbum
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:10
nebumbum написав:
На данный момент ИБ Ощада не работает
Подтверждаю//)
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asti
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:21
а как коммуналку ГИОЦ-у платить?!
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Миша-клиент
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:28
Миша-клиент написав:
а как коммуналку ГИОЦ-у платить?!
ГИОЦ нуна платить через ИзиПей, единой квитанцией
Там КБ 3% уже 3й месяц
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Amethyst
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Додано: Сер 16 лют, 2022 12:21
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warlamp
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