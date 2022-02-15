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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:11

Re: Ощадбанк

В онлайн не заходит, приложение висит...
Eugen79
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:14

  Zochan написав:
Харьков написав:Что с ощадом? В Харькове банкоматы не работают (парочку прошел), терминалы самообслуживания не работают в главном отделении на Конституции. Его уже захватили)))?
У Львові те саме.
На лівому березі в Києві, банкомати пусті, великі черги на вулиці до відділення. Дуже гівняно, ставлення до пенсіонерів як до нелюдів
sens
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Повідомлень: 12730
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 20:23

в відділенні ощада паніка, всі каси не працюють

кажуть москалі атакують ДОС якимись атаками
:shock: :shock:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:30

Re: Ощадбанк

Просто обоср@лись раньше времени и перекрыли все каналы чтобы люди деньги не снимали и не портили статистику, а теперь говорят про сбой!
Харьков
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:17

Re: Ощадбанк

На данный момент ИБ Ощада не работает
nebumbum
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:10

  nebumbum написав:На данный момент ИБ Ощада не работает
Подтверждаю//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:21

Re: Ощадбанк

а как коммуналку ГИОЦ-у платить?!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:28

  Миша-клиент написав:а как коммуналку ГИОЦ-у платить?!

ГИОЦ нуна платить через ИзиПей, единой квитанцией
Там КБ 3% уже 3й месяц
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:21

Второй день не могу зайти в Ощад 24\7. Ощадбанк, у вас совесть есть? :evil: :evil: :evil:
warlamp
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