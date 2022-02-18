RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:41

  warlamp написав:Второй день не могу зайти в Ощад 24\7. Ощадбанк, у вас совесть есть? :evil: :evil: :evil:

Захожу в приложение, все работает.
IDAN
 
Повідомлень: 192
З нами з: 01.03.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 14:11

Re: Ощадбанк

  IDAN написав:Захожу в приложение, все работает.

Не дает провести ни одну операцию. Предлагает попробовать позже.
acsir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 492
З нами з: 22.02.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 14:15

  acsir написав:
  IDAN написав:Захожу в приложение, все работает.

Не дает провести ни одну операцию. Предлагает попробовать позже.

Только что протестировал перевод между своими картами, все работает. С моб.заощаджень-все прошло.
IDAN
 
Повідомлень: 192
З нами з: 01.03.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:35

Re: Ощадбанк

  IDAN написав:Только что протестировал перевод между своими картами, все работает. С моб.заощаджень-все прошло.

Зашел именно с мобильного приложения. Одну операцию провел и все зависло. Даже выйти из приложения не дает. Стремно проводить большие суммы. Хорошо, что есть резерв времени пару дней.
С компа ни одна страница Ощада не открывается.
acsir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 492
З нами з: 22.02.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 17:30

  IDAN написав:
  warlamp написав:Второй день не могу зайти в Ощад 24\7. Ощадбанк, у вас совесть есть? :evil: :evil: :evil:

Захожу в приложение, все работает.


А у меня на ПК не работает, пару раз, сразу без логина и пароля выскакивало такое:

Зображення

Попробую сейчас зайти ещё раз.
-------------------------------------
Да, заходит. Переводы осуществляются.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1786
З нами з: 13.03.15
Подякував: 390 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:41

у всіх в цій .овнобанці при спробі увійти і щось робити в ощад 24/7 сесія майже відразу закривається "через неактивність"?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ricardo і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (236)
19.02.2022 11:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.