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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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Ощадбанк 2.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:41

  warlamp написав:Второй день не могу зайти в Ощад 24\7. Ощадбанк, у вас совесть есть? :evil: :evil: :evil:

Захожу в приложение, все работает.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 14:11

Re: Ощадбанк

  IDAN написав:Захожу в приложение, все работает.

Не дает провести ни одну операцию. Предлагает попробовать позже.
acsir
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 14:15

  acsir написав:
  IDAN написав:Захожу в приложение, все работает.

Не дает провести ни одну операцию. Предлагает попробовать позже.

Только что протестировал перевод между своими картами, все работает. С моб.заощаджень-все прошло.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:35

Re: Ощадбанк

  IDAN написав:Только что протестировал перевод между своими картами, все работает. С моб.заощаджень-все прошло.

Зашел именно с мобильного приложения. Одну операцию провел и все зависло. Даже выйти из приложения не дает. Стремно проводить большие суммы. Хорошо, что есть резерв времени пару дней.
С компа ни одна страница Ощада не открывается.
acsir
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 17:30

  IDAN написав:
  warlamp написав:Второй день не могу зайти в Ощад 24\7. Ощадбанк, у вас совесть есть? :evil: :evil: :evil:

Захожу в приложение, все работает.


А у меня на ПК не работает, пару раз, сразу без логина и пароля выскакивало такое:

Зображення

Попробую сейчас зайти ещё раз.
-------------------------------------
Да, заходит. Переводы осуществляются.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:41

у всіх в цій .овнобанці при спробі увійти і щось робити в ощад 24/7 сесія майже відразу закривається "через неактивність"?
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:56

За последний час 6 попыток войти в он-лайн банкинг, с мобильного и со стационарного компа. Каждый раз сессия обрывается "через неактивність" через пару секунд после входа. Переустановила мобильное приложение (по рекомендации оператора кол-центра) - без результата. Очередной оператор в кол-центре сообщил, что ведутся работы над решением технических проблем, и через некоторое время...
Короче говоря, ощад в прежнем провале. Слов нет.
Galchik
 
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