Захожу в приложение, все работает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 13:41
Додано: Сер 16 лют, 2022 14:11
Re: Ощадбанк
Додано: Сер 16 лют, 2022 14:15
Додано: Сер 16 лют, 2022 15:35
Re: Ощадбанк
Зашел именно с мобильного приложения. Одну операцию провел и все зависло. Даже выйти из приложения не дает. Стремно проводить большие суммы. Хорошо, что есть резерв времени пару дней.
С компа ни одна страница Ощада не открывается.
Додано: Сер 16 лют, 2022 17:30
А у меня на ПК не работает, пару раз, сразу без логина и пароля выскакивало такое:
Попробую сейчас зайти ещё раз.
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Да, заходит. Переводы осуществляются.
Додано: Суб 19 лют, 2022 10:41
у всіх в цій .овнобанці при спробі увійти і щось робити в ощад 24/7 сесія майже відразу закривається "через неактивність"?
Додано: Пон 21 лют, 2022 09:56
За последний час 6 попыток войти в он-лайн банкинг, с мобильного и со стационарного компа. Каждый раз сессия обрывается "через неактивність" через пару секунд после входа. Переустановила мобильное приложение (по рекомендации оператора кол-центра) - без результата. Очередной оператор в кол-центре сообщил, что ведутся работы над решением технических проблем, и через некоторое время...
Короче говоря, ощад в прежнем провале. Слов нет.
Додано: Суб 05 бер, 2022 16:32
Re: Ощадбанк
Ощадбанк оказался самым "подготовленным" к войне. Приложение не работает, онлайн банкинг не работает. И это государственный банк... Круто, че сказать
Додано: Суб 05 бер, 2022 16:44
Додано: Суб 05 бер, 2022 16:51
У меня который день не заходит ни в приложение ни в онлайн банкинг с ноутбука.
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