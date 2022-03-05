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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:34

  DjPavel написав:
  IDAN написав:
  DjPavel написав:Ощадбанк оказался самым "подготовленным" к войне. Приложение не работает, онлайн банкинг не работает. И это государственный банк... Круто, че сказать

Только что зашёл в приложение. Без проблем, с первого раза.

У меня который день не заходит ни в приложение ни в онлайн банкинг с ноутбука.

Снял в банкомате ощада без очереди нужную сумму. Утром банкоматы приват были пустые
никому не верю
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:17

Re: Ощадбанк

почти каждьі день заходил в приложение, пару раз бьіли локальньіе проблемьі с интернетом, однаждьі глюкала связка с портмоне, но ни разу не попал на отказ ощада. может, повезло. перед войной глючило канкретно

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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:20

Re: Ощадбанк

DjPavel написав:Ощадбанк оказался самым "подготовленным" к войне. Приложение не работает, онлайн банкинг не работает. И это государственный банк... Круто, че сказать
вам не повезло. каждьі день с ощадом (волонтерка,родственники,...) . претензий нет. перед войной глючил конкретно

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