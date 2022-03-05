DjPavel написав:
У меня который день не заходит ни в приложение ни в онлайн банкинг с ноутбука.
Снял в банкомате ощада без очереди нужную сумму. Утром банкоматы приват были пустые
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 18:34
Снял в банкомате ощада без очереди нужную сумму. Утром банкоматы приват были пустые
никому не верю
Додано: Суб 05 бер, 2022 20:17
Re: Ощадбанк
почти каждьі день заходил в приложение, пару раз бьіли локальньіе проблемьі с интернетом, однаждьі глюкала связка с портмоне, но ни разу не попал на отказ ощада. может, повезло. перед войной глючило канкретно
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Додано: Суб 05 бер, 2022 20:20
Re: Ощадбанк
вам не повезло. каждьі день с ощадом (волонтерка,родственники,...) . претензий нет. перед войной глючил конкретно
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