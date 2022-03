Додано: Суб 05 бер, 2022 20:17

почти каждьі день заходил в приложение, пару раз бьіли локальньіе проблемьі с интернетом, однаждьі глюкала связка с портмоне, но ни разу не попал на отказ ощада. может, повезло. перед войной глючило канкретно



