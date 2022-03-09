DjPavel написав:
У меня который день не заходит ни в приложение ни в онлайн банкинг с ноутбука.
Снял в банкомате ощада без очереди нужную сумму. Утром банкоматы приват были пустые
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 бер, 2022 18:34
Снял в банкомате ощада без очереди нужную сумму. Утром банкоматы приват были пустые
Додано: Суб 05 бер, 2022 20:17
Re: Ощадбанк
почти каждьі день заходил в приложение, пару раз бьіли локальньіе проблемьі с интернетом, однаждьі глюкала связка с портмоне, но ни разу не попал на отказ ощада. может, повезло. перед войной глючило канкретно
Sent from my SM-T719 using Tapatalk
Додано: Суб 05 бер, 2022 20:20
Re: Ощадбанк
вам не повезло. каждьі день с ощадом (волонтерка,родственники,...) . претензий нет. перед войной глючил конкретно
Sent from my SM-T719 using Tapatalk
Додано: Сер 09 бер, 2022 20:34
Правильно я понял, что кредитка Ощада стала, как Хамон Альфы? Прислали, что процент по кредитке - 0,001% до 31.05.
Додано: Сер 09 бер, 2022 20:48
Хто знає, де в Києві є відділення з працюючою касою чи працюючим терміналом поповнення? Треба покласти готівкову гривню на картку Ощада.
Сьогодні обійшов близько 10 відділень - або зачинені повністю, або в зоні 24/7 термінали поповнення не працюють. В одному був банкомат з функцією поповнення - поповнення не працювало...
Додано: Сер 09 бер, 2022 21:25
Мож лучше кешин Алки или Райфа поискать, да СЭПом перекинуть на ощАд
Или кореша найти, которому нал нужен, а он таки СЭПом вернет
Или у ощАда теперь входящий СЭП однозначно с комисс 1%?
Додано: Сер 09 бер, 2022 22:13
Amethyst
Дякую, за пораду, але карток Альфи та Райффайзену немає.
В наявності картки ПУМБ, Кредобанк, Акорду.
Трапилось одне з відділень Акорду - там напис, що у зв'язку з військовим станом, всі відділення Акорду в Києві зачинені.
За ПУМБ та Кредобанк поки не цікавився
Зараз переглядають цей форум: asteriks, Google Adsense [Bot], Valeriy237 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|