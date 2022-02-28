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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Ощадбанк 2.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 18:34

  DjPavel написав:
  IDAN написав:
  DjPavel написав:Ощадбанк оказался самым "подготовленным" к войне. Приложение не работает, онлайн банкинг не работает. И это государственный банк... Круто, че сказать

Только что зашёл в приложение. Без проблем, с первого раза.

У меня который день не заходит ни в приложение ни в онлайн банкинг с ноутбука.

Снял в банкомате ощада без очереди нужную сумму. Утром банкоматы приват были пустые
sens
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:17

Re: Ощадбанк

почти каждьі день заходил в приложение, пару раз бьіли локальньіе проблемьі с интернетом, однаждьі глюкала связка с портмоне, но ни разу не попал на отказ ощада. может, повезло. перед войной глючило канкретно

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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 20:20

Re: Ощадбанк

DjPavel написав:Ощадбанк оказался самым "подготовленным" к войне. Приложение не работает, онлайн банкинг не работает. И это государственный банк... Круто, че сказать
вам не повезло. каждьі день с ощадом (волонтерка,родственники,...) . претензий нет. перед войной глючил конкретно

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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:34

Правильно я понял, что кредитка Ощада стала, как Хамон Альфы? Прислали, что процент по кредитке - 0,001% до 31.05.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:48

Хто знає, де в Києві є відділення з працюючою касою чи працюючим терміналом поповнення? Треба покласти готівкову гривню на картку Ощада.
Сьогодні обійшов близько 10 відділень - або зачинені повністю, або в зоні 24/7 термінали поповнення не працюють. В одному був банкомат з функцією поповнення - поповнення не працювало...
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:25

  asteriks написав:Хто знає, де в Києві є відділення з працюючою касою чи працюючим терміналом поповнення? Треба покласти готівкову гривню на картку Ощада.
Сьогодні обійшов близько 10 відділень - або зачинені повністю, або в зоні 24/7 термінали поповнення не працюють. В одному був банкомат з функцією поповнення - поповнення не працювало...

Мож лучше кешин Алки или Райфа поискать, да СЭПом перекинуть на ощАд
Или кореша найти, которому нал нужен, а он таки СЭПом вернет

Или у ощАда теперь входящий СЭП однозначно с комисс 1%?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 22:13

Amethyst

Дякую, за пораду, але карток Альфи та Райффайзену немає.
В наявності картки ПУМБ, Кредобанк, Акорду.
Трапилось одне з відділень Акорду - там напис, що у зв'язку з військовим станом, всі відділення Акорду в Києві зачинені.
За ПУМБ та Кредобанк поки не цікавився
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:12

  Amethyst написав:
  asteriks написав:Хто знає, де в Києві є відділення з працюючою касою чи працюючим терміналом поповнення? Треба покласти готівкову гривню на картку Ощада.
Сьогодні обійшов близько 10 відділень - або зачинені повністю, або в зоні 24/7 термінали поповнення не працюють. В одному був банкомат з функцією поповнення - поповнення не працювало...

Мож лучше кешин Алки или Райфа поискать, да СЭПом перекинуть на ощАд
Или кореша найти, которому нал нужен, а он таки СЭПом вернет

Или у ощАда теперь входящий СЭП однозначно с комисс 1%?

https://www.oschadbank.ua/aktualnij-rez ... bankomativ

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sens
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